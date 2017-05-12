Защити свои права!

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Я приехала в Прагу учиться, но нужно платить за квартиру и хотелось бы что-то иметь на карманные расходы, поэтому подумываю о том, чтобы где-то подзаработать. Сколько часов может работать студент? Можно ли устроиться на
полдня или, например, на каникулах на полный рабочий день?
Анастасия, Прага
Всё зависит от типа визы. В случае, если Вы учитесь на дневном отделении, то устроиться на целый день на работу Вы не имеете права, потому что Ваша
виза – студенческая. Но зато на подработку в вечернее время Вы право имеете. Это могут быть разные бригады, которые предлагают студентам. Если у Вас обучение «удалённое», то есть заочное, то можно устроиться на работу на целый день, но при этом обязательно оформиться и платить все необходимые налоги.
Студенческий тип визы позволяет Вам также открыть общество с ограниченной ответственностью или же просто зарегистрироваться в мэрии как индивидуальному предпринимателю.
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