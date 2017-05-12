Защити свои права!

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У меня очень маленькая пенсия, мне просто не хватает на жизнь. Могу ли я обратиться в организацию по социальной поддержке, чтобы мне добавили пенсию?

Татьяна Олеговна, Брно

Если Вы как российский пенсионер получали социальную пенсию, когда проживали в РФ, то при переезде на постоянное место жительства в Чехию выплата социальной пенсии прекращается, так как выплата такого вида пенсий за пределами РФ не осуществляется. Если у Вас вид на жительство в Чехии, а Ваша пенсия меньше, чем жизненный минимум, то Вам следует обратиться в Чешское управление социального обеспечения, где её размер могут пересмотреть.

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