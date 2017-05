Завод Safina посетила делегация торгпредства РФ в ЧР

3 мая 2017 года Торговый представитель Российской Федерации в Чешской Республике Сергей Ступарь и сотрудники Торгпредства РФ в ЧР посетили предприятие Safina a.s.

В ходе визита делегация осмотрела цеха предприятия, а также провела переговоры с руководством компании. Во встрече принимали участие Генеральный директор АО «ЕЗОЦМ» (базовое предприятие Группы Plaurum) Денис Боровков, генеральный директор Петр Коутски, финансовый директор Иво Питерман, директор по производству Даниэл Черваны, заместитель директора по производству Давид Йирку и советник генерального директора Вадим Картавцев. Во встрече также участвовал ведущий специалист-эксперт экономического отдела торгпредства РФ в ЧР Дмитрий Артемьев и заместитель председателя Российско-чешской смешанной торговой палаты Наталья Судленкова.

Денис Боровков рассказал представителям торгпредства об истории и деятельности Группы Plaurum в целом и входящих в неё предприятий. Он отметил, что всего в группе работает около тысячи человек, а продукция группы экспортируется более чем в 50 стран мира. Всего группа производит более 300 тысяч видов изделий из более чем 200 тысяч видов различных сплавов.

Особое внимание Денис Боровков уделил деятельности компании Safina. „Буквально на днях завод Safina впервые в своей истории получил приглашение на включение в реестр Conflict-Free Smelter Program. Это специальная программа, которая объединяет более 350 предприятий всего мира. Получение этого сертификата станет подтверждением того, что компания ответственно относится к своей продукции и поставщикам», — отметил Денис Боровков.

Денис Боровков подчеркнул, что благодаря поддержке Базовой компании в 2016 г. на заводе Safina была внедрена уникальная технология аффинажа металлов платиновой группы, в том числе платины и палладия.

«Мы увидели прекрасное современное предприятие с отличным менеджментом, которое выпускает высокотехнологичную продукцию. Очень важно, что вхождение завода Safina в группу Plaurum обеспечивает взаимный синергетический эффект и помогает компаниям группы из России, Чехии и других стран более эффективно работать на мировом рынке», — отметил по итогам визита Сергей Ступарь.

Safina a.s. является одним из лидеров в Центральной и Восточной Европе по производству благородных металлов. Ключевыми видами деятельности компании являются закупка материалов и любых видов сырья с содержанием драгоценных и цветных металлов, их переработка и производство широкого ассортимента продукции с содержанием золота, серебра и металлов платиновой группы. В настоящее время компания расширяет свое присутствие на европейском рынке, а также успешно развивает свою торговую деятельность в Российской Федерации, Северной Америке и Азии.

Бренд PLAURUM объединяет производственные площадки в России (АО «ЕЗ ОЦМ», ОАО «УЗХР», ООО «УЗХП»), Центральной Европе (Safina a.s.), США (Safina Materials), КНР (Yantai Guodasafina High-tech Environmental Refinery CO., Ltd.), а также торговые представительства в США, Словакии, Польше, Румынии и Киргизии. Основными направлениями развития группы компаний являются переработка бедного техногенного и минерального трудноизвлекаемого сырья, содержащего драгоценные металлы, оказание услуг в области приобретения переработки, аффинажа и поставки аффинированных драгоценных металлов, производство промышленных материалов и изделий из сплавов на основе драгметаллов, оказание инжиниринговых услуг по разработке новых технологий и продуктов, анализ различных видов сырья и материалов с содержанием драгоценных металлов, развитие компетенций и пакета услуг по редкоземельным и цветным металлам.

