Неприёмный день: Чехия против квот

Правительство ЧР отказалось от участия в программе Европейского союза по перераспределению мигрантов. По словам главы МВД страны Милана Хованеца, нынешняя система миграционных квот не работает.

Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По данным Международной организации по миграции, количество мигрантов, приехавших в европейские страны в 2016 год, достигло 387 тыс., а в 2017 году их число уже превысило 44 тыс.

По планам руководства Евросоюза, Чехия должна была принять 2,7 тыс. из 120 тыс. человек, прибывших в ЕС через Италию и Грецию и попросивших там убежища. В сентябре 2015 года вместе с Венгрией, Румынией и Словакией Прага проголосовала против квот на беженцев, однако затем заявила о готовности выполнить эти требования.

Впрочем, по данным агентства Reuters, ЧР до сих пор приняла лишь 12 мигрантов. Причём в апреле чешские власти официально отказались принимать мигрантов даже под угрозой санкций. Как тогда заявил Милан Хованец, лучше заплатить ЕС несколько миллионов евро в качестве штрафа, чем принять 1600 беженцев.

Об отказе участия в программе по перераспределению мигрантов до сентября текущего года правительство ЧР объявило 5 июня. Именно в сентябре должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-членов установлены квоты на приём мигрантов.

Хованец пояснил, что такое решение принято из соображений безопасности, а саму систему квот он назвал нефункциональной. «Из-за обострения ситуации с безопасностью и неэффективности всей системы правительство одобрило предложение приостановить выполнение квот, предусмотренных данной системой для Чешской Республики», – заявил министр.

Политический консенсус

Следует сказать, что позицию, которую занимает глава МВД и которая легла в основу решения кабинета, поддерживает практически весь политический спектр страны – от либералов до коммунистов. Исключение составил евродепутат от партии TOP 09 Йиржи Поспишил, по словам которого «квоты являются обязательными для Чешской Республики» и вместо одностороннего отказа «Прага должна вести переговоры по их отмене».

В свою очередь, председатель движения STAN Петр Газдик назвал неприемлемым диктат Брюсселя. «Мы не должны позволить навязать нам квоты по беженцам. Считаю, что в ЕС отсутствует комплексный подход к одному из жизненно важных для объединённой Европы вопросов», – отметил Газдик.

Депутат от ГДП Яна Чернохова также считает действия правительства обоснованными. «Пусть за несколько месяцев до выборов они попахивают дешёвым популизмом», – сказала парламентарий. Зампред Компартии Йиржи Долейш напомнил, что Чехия отказывается подчиниться Брюсселю в вопросе мигрантов с самого начала миграционного кризиса. «Пришло время не говорить, а действовать!», – подчеркнул он.

Вместе с тем глава Ассоциации по поддержке интеграции и миграции Магда Фалтова раскритиковала кабинет министров за бездействие и назвала «смешным» число переселённых в Чехию мигрантов. По её мнению, чешское государство и ранее не принимало мигрантов, ссылаясь на проведение проверок мигрантов с точки зрения их безопасности, но теперь оно «решило действовать открыто».

Под угрозой санкций

Отметим, что Чехия наряду с другими странами Вишеградской четверки (Польшей, Словакией и Венгрией) выступает категорически против инициативы Евросоюза установить квоты для стран – членов ЕС на приём беженцев. Еврокомиссия уже пригрозила странам-отказчикам многомиллионным штрафом. Её позицию озвучил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

В ответ на заявление Аврамопулоса Милан Хованец предложил собственное решение миграционного кризиса: «Мы активно поддерживали план Словакии, которая в качестве страны-председателя ЕС продвигала идею так называемого «разделения ответственности», когда страны, которые того пожелают, добровольно принимают мигрантов. В свою очередь, страны, которые не хотят принимать их, добровольно участвуют в нормализации ситуации – посылают воинские силы, полицейских, финансово помогают странам, откуда идёт поток мигрантов. То есть каждая страна занимает ту позицию, которую считает для себя наиболее приемлемой и выгодной, в том числе и с учётом собственного исторического опыта».

Комментируя отказ правительства ЧР от участия в программе перераспределения мигрантов, эксперт по международным отношениям доцент ВШЭ в Праге Ян Айхлер заявил ПТ, что Еврокомиссия действительно может оштрафовать Прагу. «По различным оценкам размер штрафа может составить 250–300 млн крон. При этом на неэффективность системы обратили внимание уже больше половины стран-членов ЕС. О том, что европейским властям не удаётся воплотить задуманное в жизнь, свидетельствует и то, что из 120 тыс. прибывших в ЕС через Италию и Грецию мигрантов удалось распределить на данный момент лишь 18 тысяч», – указал Айхлер.

Тимур Кашапов

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