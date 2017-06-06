Шансы Чехии перейти на евро увеличились.

Социал-демократы Чехии вместе с Юогуславом Соботкой выступили за присоединение государства к европейскому механизму регулирования валютных курсов. А это означает отказ Чехии от кроны и переход на евро. Решение социал-демократов поддержали Христианско-демократический союз (Чехословацкая народная партия), партия STAN и оппозиционная партия TOP 09. Есть и те, которые выступили абсолютно против отказа от национальной валюты. В список тех, кто против вошли Гражданская демократическая партия и партия ANO ( частично ).

Сразу с наступлением осенних выборов социал-демократы хотят начать программу «вытеснения» национальной валюты и начало введения переходного периода в экономике государства для того, чтоб крону заменить на евро. Но, для осуществления желаемого перехода чешскому государству нужно будет убедить ЕС в том, что экономика страны стабильна и может удерживать такое своё состояние на протяжении не менее 2 лет. Партия чешских социал-демократов заявляет, что они абсолютно уверенны в стабильности чешской экономики и можно сразу осуществить вхождение в европейский механизм регулирования валютных курсов. В свою очередь Христианско-демократический союз высказал свои надежды на то, что уже осенью 2017 года будет объявлена дата перехода на евро.

Поскольку не все мнения так однозначны в стране, демократы Чехии утверждают, что Чехии пока ещё рано осуществлять переход на новую валюту, так как экономических сектор в государстве не достиг нужной стабильности и до сих пор находится не на должном уровне развития. Решение о переходе на евро может быть выгодным только для определённых регионов Чехии, но далеко не всей стране. Также всегда остается угроза того, что Чехия после вхождения в еврозону потеряет самостоятельность в регулировании своей экономики.

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