Арифметика малого бизнеса

Крупный российский бизнес освоился в Чехии. Он развивается и успешно конкурирует с местными игроками. Не отстают от «капитанов» бизнеса мелкие и средние предприниматели: по последним данным, гражданам РФ принадлежит более 13 тыс. чешских фирм. Такие выводы содержатся в исследовании компании CRIF – Czech Credit Bureau.

По состоянию на начало 2017 года гражданам ЧР принадлежало лишь 78% чешских компаний, владельцами остальных 22% юридических лиц являлись иностранцы, среди которых преобладали именно россияне. В цифрах ситуация выглядит следующим образом: почти 350 тыс. фирмами владеет чешский капитал – физические и юридические лица. На втором месте – российские граждане и компании – около 13 тыс., на третьем – Словакия, далее идут Украина, Германия, Австрия, Голландия, Италия, Великобритании, США и др.

За последние 12 месяцев количество фирм, в которых иностранные граждане владеют долей минимум в 50%, увеличилось примерно на 12 тыс., то есть примерно на 10%. Чаще всего новое предприятие открывали граждане Словакии (1813 новых фирм), Великобритании (1123) и Украины (806). Тем не менее, россияне остаются самой многочисленной группой иностранцев-владельцев чешских фирм.

«Если мы посмотрим на статистику за последние шесть лет, то увидим, что количество компаний с российскими собственниками растёт медленнее, чем с собственниками из других стран. Разница между ними сокращается, но довольно медленно. С 2011 по 2017 гг. в Чехии было зарегистрировано 4995 новых компаний со словацкими, 2001 – с украинскими, 1972 – с польскими и только 1282 – с российскими владельцами», — отметил соавтор исследования и руководитель информационного отдела компании CRIF Ян Циклер.

По словам Циклера, самый динамичный рост был отмечен у компаний, управляемых румынскими владельцами, которых ныне в 11 раз больше, чем шесть лет назад. На 55% увеличилось число компаний с хозяевами из Люксембурга и на 50% – из Великобритании.

Представитель CRIF также указал на отличия в юридическом статусе владельцев чешских фирм. «Россияне, украинцы и граждане других восточно-европейских государств создают компании в Чехии как физические лица, западные предприниматели всё чаще регистрируют чешские фирмы на юридических лиц», — пояснил Циклер.

Экспертное мнение

Любопытно, что ряд специалистов поставил под сомнение данные, опубликованные CRIF. В частности, аналитик Петра Штепанова заявила, что установить точное число фирм, которые принадлежат российским гражданам, сложно.

«Мы полагаем, что чешских компаний, которыми владеют граждане РФ, значительно больше. Дело в том, что «русские» деньги приходят в Чехию не напрямую из России, а через третьи страны – через Мальту, Кипр, Британские Виргинские острова. Причина тут довольно прозаичная – «оптимизация» налогообложения. Выяснить же, кто владеет фирмой-«посредником», практически невозможно», — сказала Штепанова. Её коллега Михал Ржичарж назвал причины, по которым россияне выбирают Чешскую Республику для открытия бизнеса.

«Своя компания в Чехии для подавляющего числа российских граждан является возможностью легализовать собственное пребывание на территории ЧР. У крупных же предпринимателей мотивы создания-покупки чешской компании другие – для них важнее всего получить доступ на европейский рынок, и Чехию они рассматривают именно как своего рода «окно в Евросоюз», — отметил Ржичарж и уточнил, что россиян, прежде всего, интересуют такие отрасли, как недвижимость, строительство, транспорт, энергетика, а также машиностроение, флагман чешской экономики.

Российские лидеры чешского рынка

Отметим, что в 2016 году аналогичное исследование провела компания Bisnode, которая не только подсчитала число «русских» фирм в Чехии, но и составила рейтинг крупнейших компаний с точки зрения размера основного капитала и выручки. Первые места в этих списках заняли соответственно Expobank, который принадлежит бизнесмену Игорю Киму, и Červa Export Import, лидер средств охраны труда на рынках Чехии и Словакии, владельцем которого является «Восток-Сервис» известного предпринимателя Владимира Головнёва.

Второе место по размеру основного капитала принадлежит компании NVision Czech Republic a.s., филиалу российского разработчика и поставщика информационно-коммуникационных решений, услуг и сервисов, а третье принадлежало уже нефункционирующему Европейско-Российскому банку (Evropsko-ruská banka), владельцами которого были Роман и Виктор Лоренц.

В десятку также вошли такие компании, как LUNISOFT, s.r.o., Gejzír real s.r.o. и Liges s.r.o. (все работают в сфере недвижимости), TEMAC, a.s. (производитель промышленных уплотнителей) и Golf Resort (комплекс для игры в гольф, который принадлежит москвичу Рафику Гасанову).

В свою очередь, в рейтинге крупнейших компаний с точки зрения выручки, вслед за Červa Export Import расположился лидер чешской авиационной промышленности Aicraft Industries. Фирма, которой владеет УГМК (Уральская горно-металлургическая компания), занимается производством и техническим обслуживанием самолётов L-410. В её собственности находится также аэропорт Куновице в Злинском крае.

В пятёрку также вошли чешский завод запорной арматуры MSA a.s. (владелец – группа «Челябинский трубопрокатный завод»), Pilsen Toll s.r.o. (входит в группу Pilsen Steel, владелец ВЭБ Капитал) и топливная компания Gunvor Trade s.r.o. Ивана Карзубова.

Российский капитал под микроскопом

Отметим, что на активность российского бизнеса в ЧР несколько лет обращает особое внимание Информационная служба безопасности (BIS). В своём последнем докладе контрразведчики пишут, что для продвижения экономических и политических интересов Россия выстраивает в Чехии пропагандистские структуры и инструменты влияния.

«Спектр инструментов российской пропаганды в ЧР начинается идеологически манипулированными гражданами, которые неосознанно поддерживают российские пропагандистские устремления, и заканчивается профессионалами, которые сотрудничают с россиянами сознательно», — говорится в отчёте.

Исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Чехии по странам СНГ Франтишек Масопуст призывает отказаться от оценки присутствия российского капитала в ЧР сквозь призму политики и идеологии. «Время, к сожалению, движется вперёд не так быстро, как нам кажется или хотелось бы. Чешская Республика – это небольшая страна в центре Европы, которая всегда находилась под чьим-то влиянием. И когда она находилась под влиянием одного «хозяина», то про другого говорила плохо. К сожалению, таков наш менталитет. Но нам необходимо менять его. Я считаю, что бизнес-взаимодействие – отличная база для развития российско-чешских отношений», — заявил ПТ Масопуст.

Тимур Кашапов

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