Большая петля-2017

Во Франции завершился Тур де Франс – самая престижная велогонка мира, в 104-й раз собравшая сильнейших велосипедистов. В нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, он проходил по территории четырёх государств – Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции – и финишировал 23 июля на Елисейских полях Парижа.

«Тур де Франс» проводится с 1903 года. Тогда в период с 1 по 19 июля гонщики преодолели 6 этапов суммарной протяжённостью 2428 км. Первым победителем стал француз Морис Гарен. Рекордсменами по количеству побед являются французы Жак Анкетиль и Бернар Ино, бельгиец Эдди Меркс и испанец Мигель Индурайн. Они выигрывали Тур по 5 раз. В период с 1999 по 2005 годы 7 раз подряд Тур выигрывал Лэнс Армстронг, однако в 2012 году он был лишён всех своих побед из-за систематического применения допинга.

Год 2017, возвращение в Германию

За три недели 198 гонщиков, которые представляли 22 команды, преодолели 3516 км, впервые за 25 лет проложенных через пять основных горных массивов шестиугольника: Вож, Юра, Пиренеи, Центральный массив и Альпы.

Они также покорили несколько легендарных вершин, в том числе Планш де Бель Фий, Коль дю Телеграф, Коль дю Галибье и Коль д’Изоар, и проехали две «разделки» – в самом начале и решающую на предпоследнем этапе в Марселе. Впрочем, не только этим отметилась 104-я «Большая петля».

Одним из важнейших событий «Тур де Франс»-2017 стало возвращение на немецкую территорию. Пелотон и раньше проезжал по Германии, но включение Дюссельдорфа в качестве точки Grand Depart имело особое значение. Это свидетельствовало о возрождении популярности велосипедного спорта в одной из главных спортивных держав мира, где в своё время отказались от трансляций велоспорта после серии допинг-скандалов.

Впервые за более чем вековую историю победителем этапа гонки стал выходец из одной из балканских стран. Этого добился 27-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич, который пришёл в велоспорт всего пять лет назад из прыжков на лыжах с трамплина.

Роглич выиграл альпийский 17-й этап, атаковав из отрыва за 6 км до вершины Галибье. Он первым прошёл горный пик, получив премию Анри Дегранжа, и не дал соперникам приблизиться на спуске, в одиночку удержавшись до финиша и опередив ближайших соперников на 1 минуту 13 секунд.

Сход фаворитов

Прошедший «Тур де Франс» закончился неудачей сразу для нескольких ведущих велосипедистов. В первый же день от продолжения борьбы отказался испанец Алехандро Вальверде. Затем в завале пострадал лидировавший в классификации зелёной майки немец Марсель Киттель, повредивший плечо и правую сторону тела.

Повреждение ключицы получил во время финального спурта и британец Марк Кавендиш, которого вытолкнул в ограждения двукратный чемпион мира, лучший спринтер современности Петр Саган из Словакии. В результате этого инцидента покинул «Тур де Франс» и сам Саган, которого организаторы дисквалифицировали за инцидент с Кавендишем.

Королевский этап

Самым сложным отрезком прошедшей многодневки стал 18-й этап с восхождением на тяжелейший перевал Коль дю Вар и финишем на легендарном Изоаре. Ещё во время презентации маршрута этап стал «лицом» Тура-2017, и, как оказалось, последним шансом для Ромена Барде и компании помешать Крису Фруму добиться очередной победы.

Кстати, одними из самых заметных действующих лиц 18-го дня соревнований стали два гонщика из постсоветских стран: украинец Андрей Гривко и казахстанский велосипедист Алексей Луценко.

Однако Дарвин Атапума на более сложных участках решающего горовосхождения пошёл в мощную контратаку. Он прошёл Луценко и долгое время сохранял надежды на победу на этапе, финишировав в итоге вторым. Победу же одержал француз Воррен Баргиль. Примерно за 7 км до финиша он воспользовался относительным затишьем в пелотоне и уехал за своей второй победой на нынешнем Туре, попутно утвердившись в качестве «горного короля».

Смена лидера

На 12-м горном пиренейском этапе «Тур де Франс»-2017 произошло уникальное событие. Британец Крис Фрум, защищающий титул победителя, впервые в своей карьере потерял жёлтую майку лидера по ходу гонки. Лидерство в общем зачёте перехватил Фабио Ару. Чемпион Италии, гонщик команды Astana, получил жёлтую майку благодаря тому, что финишировал третьим и получил 6 бонусных секунд. Впрочем, уже на следующий день Фрум вернулся на первую строчку.

Популярность велоспорта в целом и «Большой петли» в частности в Чехии с каждым годом увеличивается.

«Ян Сворада, Роман Кройцигер, Леопольд Кёниг побеждали на отдельных этапах и сумели привлечь внимание чешской общественности к этому виду спорта, — сказал «Пражскому Телеграфу» спортивный журналист Давид Мрзена. — Но нельзя забывать и о таких факторах, как особая атмосфера, которая царит в городах и весях Франции в эти дни, и великолепная картинка с самых известных, живописных и отдалённых уголков этой страны».

В один ряд с легендами

Главным фаворитом Тура-2017, по мнению букмекеров, был действующий и трёхкратный чемпион гонки – Крис Фрум. И хотя впервые в карьере легендарного британца его статус фаворита №1 был поставлен под сомнение, он сумел одержать четвёртую победу, превзойдя по этому показателю таких великолепных гонщиков, как Филипп Тис, Грег Лемонд и Луисон Бобе.

Второе место занял Ригоберто Уран, а вот борьба за третье место на подиуме получилась очень драматичной. Главная надежда Франции, Ромен Барде, очень слабо провёл последний этап. В итоге он едва не потерял третье место, сохранив лишь секунду преимущества над Микелом Ландой.

Тимур Кашапов

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