Борис Хлебников делал кино про человека, которого мы любим

История о талантливом враче «скорой помощи», который пытается справиться с кризисом на работе и в семье одновременно, покорила не только жюри фестиваля «Кинотавр»-2017, но и профессионалов в Карловых Варах. Фильм «Аритмия» режиссёра Бориса Хлебникова получил приз за лучшую мужскую роль, которую исполнил Александр Яценко.

Олег – среднестатистический представитель российского общества. Большую часть времени проводит на работе, спасая жизни людей – пациентов, порой несговорчивых, капризных и безответственных. В свободное время – снимает стресс выпивкой, в одиночку или с друзьями, и просто любит жену Катю. Катю, которая трудится в той же больнице медсестрой. Такой режим жизни мужа перестаёт устраивать, и она заявляет ему о своём намерении развестись. Вот только вместе с идеей о разводе в жизни Олега появляется ещё одно изменение: новый начальник, который больше заботится о показателях эффективности работы «скорой» и отчётности, чем о спасении людей, и совершенно не вникает в специфику работы докторов. Как тут остаться человеком, как спасти брак и удержать единственную для тебя женщину, как не потерять любимую работу, которой ты готов отдать душу и всего себя?

Фильм изначально задумывался, как романтическая комедия о разводе молодой пары. Однако после того, как сценаристы «присвоили» главному герою профессию врача «скорой помощи», кино, по словам режиссёра, автоматически сменило жанр. Получилась лента, в которой у зрителя есть не только возможность поразмыслить над проблемами современного здравоохранения, но и посмеяться над бытовыми, хорошо знакомыми сценками, которые нет-нет, да и происходят в каждом доме.

На пресс-конференции, которая состоялась в первый день после открытия кинофестиваля, Борис Хлебников рассказал о работе над фильмом и своих впечатлениях о российском кино.

«Аритмия» — это фильм, который вызывает массу сомнений. В фильме присутствует явная асимметрия: в ленте очень много простора отдано Олегу – мы видим его в действии, как врача, видим то, как он проявляет себя в личной жизни, однако его партнёрша показана только с одной стороны – с личной, и очень ограниченно – с профессиональной. Разве не жалко, что оба героя не получили одинаковый шанс проявить себя?

Когда мы думали над образами героев, мы достаточно много раз задавали себе этот вопрос, но мне кажется, что она – очень хороший врач. И у нее это получается, как у очень хорошего профессионала. Олег же – в чём-то врач выдающийся, врач интуитивный, врач, который принимает порой очень резкие и парадоксальные решения. Поэтому нам казалось, что пространство его работы более интересно, чем её.

Вы упомянули симметрию. В кино всегда плохо, когда в сюжете что-то симметрично – тогда эти равновесные части начинают мешать друг другу.

Фильм чем-то напомнил греческую трагедию. Сколько в России таких людей, как Олег? Он ведь – антигерой, который идёт против системы, против её условностей, жёсткости. Может быть, такие люди, как Олег – это и есть путь к изменению российского общества?

Я не верю в какой-то подвиг, долг, в клятву Гиппократа тоже не очень верю. Мне кажется, просто есть люди, которым посчастливилось в жизни выбрать ту профессию, в которой они абсолютно счастливы. Это абсолютно органичное продолжение их жизни и детства, когда ты делаешь, что хочешь, и у тебя это получается. Ты на работе, и ты – совершенно доволен. Это не долг, не действие каких-то морально-этических сил, это просто правильный выбор профессии.

Если говорить о системе, то наш герой совершенно равнодушен к ней, он её не знает и не замечает. Другой вопрос, что его действия могут встать поперёк этой системы. Это для нас был принципиальный вопрос: мы хотели создать героя, который был бы абсолютно равнодушен к какому-либо протесту, человека, который просто занят работой и своей жизнью.

Если говорить о тематике бунтарства и противостояния системе, относите ли вы себя сам к бунтарям русского кинематографа?

Я – куда более социально-зависимый человек, совсем не такой свободный, как мой герой. Когда мы придумывали характер героя, он изначально не был никаким протестующим элементом. Так вышло после того, как мы стали изучать работу врачей «скорой помощи», и поняли, что каждый из них, здесь и сейчас, участвует в принятии очень важного решения для себя, и часто это выглядит как подвиг. Отсюда и стал складываться характер героя, которому приходится то и дело делать выбор: подчиниться руководству или сделать по-своему. Он не идёт на сознательный протест, он просто делает, как может – и по-другому вести себя, жить он не может.

Является ли этот фильм своего рода одой российскому мужчине? Кажется, что Россия – очень «женская», феминистическая страна… Конечно, Олег в фильме регулярно выпивает, но при этом он всё равно остаётся очень хорошим человеком.

Не очень понимаю, почему Россия – это «женская» страна. Что же касается оды – возможно, это так и получилось, хотя мы ставили для себя задачу: не делать никаких обобщений. Мы не хотели делать притчу – мы хотели сделать кино про человека, который нам очень близок, по взглядам, по образу жизни. Мы писали кино про человека, который нам нравится, которого мы любим, и который, как нам кажется, мог бы быть нашим товарищем. Мы принципиально хотели сделать частную историю, а не говорить общо.

В работе над фильмом, помимо России, участвовали также Германия и Финляндия. Как они отнеслись к выбору темы? Что финнов и немцев привлекло в этой ленте?

Я, к сожалению, в этих дискуссиях не участвовал совсем, в отличие от нашего сопродюсера Натальи Дрозд, которая общалась с зарубежными коллегами. Мы работали с ними не над сюжетом, а уже непосредственно в процессе создания ленты. С нами был финский звукорежиссёр и пластический гримёр из Германии.

Для вас это посещение Карловарского фестиваля – уже третье по счёту. Впервые это было в 2003 году, когда вы получили главный приз за фильм «Коктебель». Тогда ещё секция «На восток от Запада», в которой лента была представлена, имела немного другой статус. Вторым знакомством местных зрителей с вашим творчеством стал фильм «Свободное плавание». Во всех фильмах играет главную роль Александр Яценко. Не могли бы вы рассказать о вашем с ним сотрудничестве?

Кроме того что Саша – абсолютно выдающийся артист, могу сказать следующее. Я с ним на площадке работаю даже не как режиссёр, а как соавтор. Когда Саша играет, он во многом транслирует самого себя, как человека, и я могу в этом случае только наблюдать и направлять его. Почти всегда то, что он делает и придумывает – это богаче и интереснее того, что было у меня в голове и того, что я предполагал. В этом смысле Саша – тот самый актёр, который не перевоплощается, не играет разных людей, а просто очень много достаёт из себя. Получается в итоге в каком-то роде документальное кино про Александра Яценко.

Актриса, которая в фильме сыграла девушку Олега, Ирина Горбачёва, в Чехии не очень известна. Расскажите о ней.

Ирина Горбачёва очень известна в России, как «звезда» сети Instagram. Она – автор очень смешных, клоунских миниатюр, которые она сама придумывает, и выкладывает в сеть коротенькие фильмы. Вообще Ира – ведущая артистка театра им. Фоменко, обладательница «Золотой маски», совершенно замечательная актриса. Парадоксально, но известна она, правда, всё равно больше благодаря своим трём миллионам подписчиков в Instagram (смеётся).

В июне прошёл в Сочи фестиваль «Кинотавр», где «Аритмия» взяла главный приз. Каково ваше мнение по поводу работ конкурентов, и как бы вы охарактеризовали состояние современного российского кино?

Касательно «Кинотавра» я, к сожалению, не могу делать общих выводов, так как я приехал туда на последние три дня, но те фильмы, которые я успел увидеть, мне понравились. Это было интересно и любопытно. Я не посмотрел фильм «Теснота» кабардино-балкарского режиссёра, который очень хотел посмотреть, но было немало фильмов, которые активно обсуждались публикой.

С российским кино, мне кажется, происходит сейчас что-то очень интересное (задумывается и начинает подыскивать слова)… Я даже не могу это точно сформулировать, но думаю, что сейчас наблюдается волна какого-то подъёма нашего кино, и это связано с тем, что в авторском кино появилась совсем другая внятность высказываний. Речь идёт как о самих мыслях, так и о форме их изложения. Форма стала более явная и зрительская.

Вставка

Борис Игоревич Хлебников

Родился 28 августа 1972 года в Москве. Российский кинорежиссёр и сценарист.

После школы два года учился на биолога, затем поступил на киноведческий факультет ВГИКа.

Дебютом в полнометражном кино стал совместный с Алексеем Попогребским фильм «Коктебель» (2003). Сценарий будущей картины победил на конкурсе сценариев, проводимым Европейской киноакадемией в рамках Берлинского кинофестиваля. Одновременно в России сценарий был поддержан Службой кинематографии Минкульта. Фильм «Коктебель» на 25-м Московском кинофестивале получил Спецприз жюри, приз ФИПРЕССИ за дебют, и аналогичную награду жюри российских критиков.

В 2006 году снял фильм «Свободное плавание», за который в этом же году получил приз за режиссуру на фестивале «Кинотавр» в Сочи, а также две Национальных премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» — за фильм и режиссуру.

В 2007 году снимает документальный фильм «Уехал» (совместно с Валерией Гай Германикой).

В 2009 году снимает фильм «Сумасшедшая помощь» и короткометражку «Позор» для киноальманаха «Короткое замыкание». В том же году участвует в телепроекте «Черчилль».

Стоял у истоков проекта «Кинотеатр.doс». Является членом отборочной комиссии программы фестиваля «Кинотеатр.doс». Креативный продюсер на телеканале ТНТ. Преподаёт в Высшей школе журналистики ГУ-ВШЭ на курсах документального кино и театра и основ продюсирования телевизионных фильмов.

В 2010 году стал одним из учредителей Киносоюза и до Первого Съезда был его председателем.

Премьера фильма «Долгая счастливая жизнь» состоялась на 63-ем Берлинском международном кинофестивале в программе основного конкурса. В 2014 году фильм номинировался на премию «Ника» в трёх категориях: за лучший фильм, за лучшую режиссёрскую работу, за лучшую сценарную работу.

На XXVIII Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» фильм Хлебникова «Аритмия» был удостоен Гран при и приза зрительских симпатий.

Материал подготовила спецкор ПТ Александра Баранова

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