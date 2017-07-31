«Чешский лев» на страже сбережений

Естественным желанием каждого является не только сохранить накопления, защитить от инфляции и экономических кризисов, но и приумножить их. Одним из вариантов надёжного вложения средств с минимальным риском их потери является покупка инвестиционной монеты «Чешский лев», которую выпустил Национальный банк Чехии сразу в четырёх вариантах.

Инвестиционная монета «Чешский лев» была отчеканена Чешским монетным двором в городе Яблонец-над-Нисой по заказу Национального банка ЧР. Самая дорогостоящая из них – золотая монета номиналом в 1 098 000 крон и весом 1 килограмм золота 999-й пробы.

Были отчеканены и менее тяжеловесные золотые монеты «Чешский Лев» номиналом 189 тыс. крон (5 унций) и 360 348 чешских крон (10 унций). Кроме этого, уже выпущена инвестиционная серебряная монета «Чешский лев» номиналом 10 900 крон, которая будет выпускаться в серебре 999-й пробы, а её вес составляет 10 унций.

«Монетный двор представляет продукт, которого долгое время не хватало на чешском рынке – инвестиционная монета, оформленная в традиционных чешских мотивах, которая даёт покупателям возможность выгодно вложить сбережения в драгметалл или продать его в кратчайшие сроки», — говорит менеджер Чешского монетного двора Лукаш Йокл.

По его словам, цены на данные инвестиционные монеты будут обновляться ежедневно, в зависимости от колебания цен на драгметаллы на мировом рынке. «Очень важно, что помимо золотой килограммовой монеты, были отчеканены и монеты меньшим номиналом. При правильной ценовой политике «Чешский лев» может стать синонимом инвестиционной валюты и обогнать конкурентов, например, монету «Венская Филармония», которая считается наиболее известной инвестиционной монетой Европы».

С королевой на груди

Стоит отметить, что на аверсе «Чешского льва» изображена королева Великобритании Елизавета II и указан номинал в 8 тыс. новозеландских долларов. Как заявили в ЧМД, это сделано специально, чтобы добиться максимальной узнаваемости монеты на мировом рынке в минимальные сроки.

И хотя дизайн монеты не был определяющим для заказчика, качеству продукта было уделено особое внимание. По этой причине был использован проект прославленного художника Ярослава Бейвла. «Тем самым мы воздали дань уважения замечательному мастеру, который не успел закончить свою работу. Окончательный вид монете придал талантливый молодой художник Азамат Балтаев», — пояснил Лукаш Йокл.

Дизайн монеты сохранится в течение нескольких следующих лет, в будущем изменится лишь год чеканки, отметил менеджер Чешского монетного двора: «А подтверждением того, что нам удалось создать качественный продукт, является высокий спрос на инвестиционные монеты «Чешский лев». На данный момент все золотые монеты весом пять унций и 10-унцевые серебряные монет уже проданы».

Долгосрочные инвестиции

Отметим, что инвестиционная монета из драгметалла, эмитируемая центральными банками, предназначена в основном для инвестирования и создания личного фонда сбережений. Её стоимость определяется в первую очередь котировками драгоценных металлов, то есть фиксированной доходности по инвестиционным монетам нет, ведь цена металла может меняться в любую сторону, исходя из ситуации на рынке.

Тем не менее, в банках цена инвестиционных монет более стабильна, чем на металл в слитках: всё дело в том, что курс на монеты финансисты меняют реже, чем курс металла, предпочитая работать с ними в длинной валютной позиции. В момент, когда монеты стоят больше, чем слиток такого же веса, опытные инвесторы и приобретают их.

Насколько выгодным является приобретение инвестиционных монет? Главное преимущество данного варианта заключается в том, что покупатель гарантированно приобретает подлинные монеты, при этом в любой момент их можно продать, получив на руки деньги. Ещё один неоспоримый плюс – покупка инвестиционных монет освобождена от налога на добавленную стоимость.

О том, что приобретение инвестиционной монеты «Чешский лев» является выгодным вложением, рассуждает аналитик, экс-менеджер Unicredit Bank Даниэл Каданик. «Считаю, что выход Чешского монетного двора на рынок с подобным продуктом – шаг в правильном направлении. Особенно сейчас, когда курс чешской валюты подвержен резким колебаниям. Таким образом, «Чешский лев» не только защитит деньги от глобальных геополитических рисков, но и поможет приумножить сбережения, а также станет замечательным подарком близким», — утверждает он.

Вторит ему и аналитик Министерства финансов ЧР Якуб Хаас: «Опыт всех стран и поколений ясно показал, что сохранить свои сбережения в бумажных валютах – невозможно. Цена золота в краткосрочной перспективе очень «волатильна» (изменчива), и потому инвестиционные монеты являются логичным выбором для рядовых инвесторов. Покупая их, вы можете быть уверены в одном: эта продукция – дефицитный товар, пользующийся высоким спросом, и его стоимость неизменно растёт».

Дмитрий Фёдоров

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