Четыре короны Карла IV

Согласно традициям Священной Римской империи, императоры должны были короноваться трижды: как короли Германии, Италии, а потом уже Римской Империи. Карл IV был коронован шесть раз. Для своих королевских атрибутов король строил град Карлштейн. Сегодня они хранятся в разных местах, но 4 короны Карла IV не так давно выставлялись в Каролинуме. Это были прекрасные копии ювелирной мастерской Йиржи Урбана из Турнова, которые сохранились до сегодняшнего дня.

Кроме того, что он был чешским королём, он короновался на римского (дважды), итальянского, бургундского королей, а также римского императора. Две короны были изготовлены специально для Карла IV, другие же две были значительно старше: они датируются VIII-IX веками нашей эры.

Корона святого Вацлава

Самая известная корона Карла – корона Святого Вацлава, сделанная из золота и богато украшенная сапфирами, шпинелями, изумрудами, рубинами и жемчугом. Она весит два с половиной килограмма, и только по-настоящему сильный правитель мог выдержать её вес на протяжении долгого времени. Корона была изготовлена в 1347 году специально для коронации Карла королём Чехии, так как предыдущая чешская корона была утрачена во время правления Яна Люксембурга, отца Карла.

С момента коронации и до самой смерти Карл украшал корону всё новыми и новыми редкими драгоценными камнями, которые приобретал специально для этого. Одной из самых впечатляющих частей короны является сапфировый крест, на котором выгравирована сцена распятия Христа. Карл превратил корону в символ королевской добродетели, посвятил её покровителю Чехии святому Вацлаву, и объявил, что корона не будет собственностью короля – правитель будет брать её на время у святого, на черепе которого она долгое время хранилась. В настоящее время корона хранится в соборе Святого Вита, Вацлава и Войтеха в Пражском граде.

Корона Римского короля

Эту корону можно назвать самой скромной, поскольку она сделана не из чистого золота, а из позолоченного листового серебра и изготовлена специально по приказу Карла для его коронации римским королём в немецком Аахене. Карл её никогда не использовал: она хранилась в кафедральном соборе Аахена как дар правителя. Это была вторая коронация Карла на римский трон, первая состоялась в 1346 году неподалёку от Бонна, но следы этой реликвии затеряны в истории.

Сохранившиеся аахенская корона удивляет своим размером: её высота составляет 35 сантиметров, а диаметр – 21 сантиметр, что довольно необычно для короны. Однако, Карлу она пришлась впору. Корона украшена 82 камнями и сотней жемчужин, а венчает её изображение нагой Венеры, эротического символа Рима. Эта корона не такая массивная, как остальные, она выглядит тонкой и лёгкой, несмотря на большой размер.

Корона Итальянского короля

Железной короной Ломбардской, изготовленной в середине IX века, Карл IV был коронован в 1355 году. Железной её называли потому, что внутри неё находится широкая тонкая полоска, выкованная из гвоздя, которым был прибит к кресту Иисус Христос. Это не единственная святая реликвия в коронах Карла IV – в чешской короне был спрятан шип с тернового венца Христа, который должен был уберечь короля от покушений.

Ломбардская корона – очень маленькая, её диаметр всего лишь 15 сантиметров. Впору она пришлась бы разве что ребёнку, и поэтому была скорее символической. Исследователи полагают, что изначально корона была больше, но одна или две секции золотых пластин были утеряны, и корону пришлось уменьшить. На железную полоску прикреплено шесть пластин из кованого золота, украшенных 22 драгоценными камнями и золотыми розетками на зелёной эмали. Корона не имеет ни зубцов, ни крестов и больше похожа на массивный широкий золотой браслет. Она находится в соборе итальянского города Монца. Это древнейшая из дошедших до наших дней королевских регалий Европы.

Корона Римского императора

Корона правителя Священной Римской империи – самая значимая. Она была изготовлена в 967 году. Главное в этой короне – её необычная восьмигранная форма, она сделана из восьми закруглённых кверху и скреплённых с помощью металлической ленты пластин. Пластины сделаны из золота и украшены 144 драгоценными камнями и жемчужинами. Камни помещены в специальные оправы без задних стенок, и это производит эффект сияния камней изнутри. Четыре из пластин украшены картинами с эпизодами из Библии.

Картины выполнены в технике византийской перегородчатой эмали. Налобная и затылочная пластины украшены 12 драгоценными камнями, что символизирует 12 апостолов Нового Завета и 12 колен Израилевых Ветхого Завета. Это связано с тем, что римские императоры считали себя преемниками апостолов. На боковой эмалевой вставке с изображением Христа во Славе написано «[PER] ME REGES REGNANT» (Моим именем правят цари). Это символизирует «божественное» происхождение императора и неоспоримость его власти.

Корона Римской империи была изготовлена, вероятнее всего, в Райхенау (Австрия) или в Милане (Италия). Она принадлежит к императорским атрибутам и на протяжении своей истории неоднократно становилась предметом спора в рамках борьбы за власть. В настоящее время она хранится в сокровищнице дворца Хофбург в Вене, потому что последний император Священной Римской империи Франц II отказался вернуть её. До этого её использовали только во время коронации каждого нового императора, после чего она возвращалась к месту постоянного хранения в Нюрнберге. Карл получил её в 1355 году, но, как и другие императоры, не мог назвать её своей собственностью: корона была сделана исключительно для коронации.

Антонина Мальгина

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