Дети, море и жара: правила безопасности

Многие семьи выбирают для летнего отдыха море, поскольку убеждены, что это прекрасная возможность оздоровить ребёнка, надышаться полезным морским воздухом, покупаться и в солнечных ваннах. Но не забывайте о рисках! Чтобы ваш отдых был действительно полезным и безопасным, лучше подстраховаться. Тем более, что впереди самый популярный на поездки и самый жаркий месяц лета.

Говорить о том, что сегодня лучше всего для отпуска с детьми выбрать страну поспокойнее, наверное, смысла нет, но лучше быть в курсе того, куда едет основной поток отдыхающих. Этим летом чешские туристы предпочитают страны с «европейской атмосферой»: Испанию, Грецию, Болгарию и Кипр. У некоторых остаются популярными и жаркие морские курорты Турции, Египта.

Дороги, дороги

Самое неприятное, что может случиться с ребёнком в пути, это то, что он потеряется. Заранее минимизируйте риски, прежде всего поговорите с детьми о том, что в другой стране потеряться легко, а вот найтись, оказавшись в незнакомом месте среди незнакомых людей, говорящих на непонятном языке, очень трудно:

В дорогу надевайте на ребёнка яркую одежду. Так его будет лучше видно среди других пассажиров.

Сделайте ребёнку карточку с его именем, мобильным телефоном родителей и домашним адресом. И пусть эта карточка в дороге находится у ребенка.

Имейте в своём телефоне свежие фотографии ребёнка, лучше сделанные в день отъезда.

Не выпускайте его руку из своей, пока не будете уверены, что вы находитесь в месте, где трудно потеряться.

Акклиматизация

Чехия расположена в умеренной климатической зоне. Поэтому, куда бы вы ни отправились, смены климата и акклиматизации вряд ли можно избежать. Для детей это стресс. Потребуется время, чтобы организм адаптировался к новым природным условиям. Если в этот период необходимо поберечь здоровье ребёнка, иммунитет может дать сбой. Первыми всегда страдают дыхательные пути, поэтому акклиматизация часто проявляется насморком, небольшой простудой. Как это предотвратить?

Прежде всего, помогите ребёнку привыкнуть к новому месту. Не оставайтесь на солнце в самые жаркие часы. Отрегулируйте режим дня, организуйте периоды активности и отдыха. Поднимайте и укладывайте детей спать в одно и то же время. Помните, что ночной сон и на отдыхе обязан быть полноценным, ребёнок должен спать не менее 8 часов в сутки.

Первые дни на море

К морю тоже лучше всего привыкать постепенно. Не стоит сразу же бежать в воду, лучше отправляться на пляж на следующий день. В первые дни отдыхайте на пляже в утренние часы. Купаться желательно 2-3 раза с перерывами, при этом перерыв должен быть не менее 30 минут.

Сразу после купания переодевайте ребёнка в сухую одежду, так вы сможете избежать переохлаждения.

Следите за тем, чтобы ребёнок получал солнце дозированно. В первые дни старайтесь проводить больше времени в тени. И в городе, и на побережье надевайте головные уборы, закрывающие не только голову, но и шею, плечи. Носите лёгкую хлопковую одежду светлых тонов. Защитить глаза помогут качественные солнцезащитные очки.

«Для защиты кожи ребёнка от солнца используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 35 и защитой от UVA и UVB лучей, — рекомендует словацкий педиатр Катарина Вицианова. — Наносить крем необходимо перед походом на пляж и каждый раз после купания. Не экономьте на солнцезащитных средствах, выбирайте известные, проверенные марки. Старайтесь уходить с пляжа в пик солнечной активности. Самое лучшее время для загара — утром до 11 часов и после 16 часов. Если всё-таки ребёнок обгорел , то в последующие дни воздержитесь от контактов с палящим солнцем».

Нередко маленькие дети получают тепловые удары. Это происходит из-за перегрева организма. У ребёнка нарушается самочувствие, появляется головная боль, тошнота. Чтобы этого не случилось, ограничивайте пребывание детей в жаркое время. Полуденные часы старайтесь проводить в тени. Постоянно давайте пить ребёнку.На всех прогулках, экскурсиях, пляжном отдыхе у вас должна быть с собой бутылка с водой.

Инфекции и медузы

В южных странах зачастую бывает неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Поэтому тщательно с мылом мойте руки, фрукты и овощи. Пейте только дистиллированную воду из бутылок.

Соблюдайте режим питания. Хотя бы первое время будьте осторожны с новыми блюдами. Не спешите знакомить ребенка с экзотическими фруктами и национальной кухней. По возможности, обеспечьте своим детям привычный рацион. В противном случае вы рискуете получить расстройство пищеварения или аллергию.

Много неприятных минут во время отдыха в жарких регионах доставляют насекомые (комары, пчёлы и т.п.). Поэтому «в поездку возьмите с собой спрей для защиты от насекомых и антигистаминные средства, — советует детский аллерголог Мартин Фухс, — а перед отдыхом в странах Азии лучше всё же сделать прививку».

Встреча в морской воде с крабом, медузой или морским ежом тоже не сулит ничего хорошего. Для купания обувайте ребёнку защитные тапочки. А если уж ребёнок поранился, продезинфицируйте рану и обратитесь к врачу.

Ирина Сидорова

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