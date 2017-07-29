Иностранцы в Чехии: заживём по-новому

Новелла Закона «О проживании иностранных граждан» была подписана президентом Земаном и должна вступить в силу в течение августа. «Пражский телеграф» попросил менеджера Deloitte Чехия Анастасию Верхорубову прокомментировать законопроект.

Чем вызваны изменения иммиграционного законодательства Чехии и насколько велики эти изменения?

Одной из целей новеллизации является необходимость имплементации Директив Евросоюза о сезонном трудоустройстве и о разрешениях для сотрудников, переводимых в рамках международного концерна. С другой стороны, законопроект вводит различные меры для борьбы с незаконным трудоустройством, проблема которого остро стоит в Чешской Республике. Также вводится ряд мер для иммиграционной поддержки новых инвесторов. Данные изменения – самые обширные со времён введения института трудовой карты в 2014 году.

В чём состоят изменения, вводимые по требованию Евросоюза?

Данные изменения касаются специфических категорий граждан, которые не являются гражданами Евросоюза («граждане третьих стран») и которые собираются трудоустроиться на сезон, например, в сфере сельского хозяйства; а также менеджеров, специалистов и стажёров международных корпораций, переводящиеся на работу в Чехию на ограниченное время. Для данной категории сотрудников вводится специальный вид разрешений на работу и на проживание с особым порядком заявлений. Этот вид разрешений не заменяет существующие трудовые и синие карты и может использоваться наравне с ними.

Каким образом Чехия будет поддерживать новых инвесторов с иммиграционной точки зрения?

Изменения для новых инвесторов не коснутся упрощённого получения разрешения на постоянное проживание или гражданства – такой режим в Чехии, в отличие от ряда стран Евросоюза, отсутствует. Однако, для предпринимателей и официальных представителей компаний будет возможно получить так называемую карту инвестора, позволяющую долговременно пребывать в Чехии, в ускоренном порядке – до 30 дней. Члены семей инвесторов могут получить разрешение на долговременное проживание с целью воссоединения семьи, на основании которого они могут жить и работать в Чешской Республике. Инвестор должен удовлетворять ряду требований. Например, минимальный размер инвестиций установлен на уровне 75 миллионов крон; в рамках инвестиции должно быть создано минимально 20 рабочих мест.

В настоящее время инвесторы, удовлетворяющие определённым требованиям, могут воспользоваться уже существующим проектом Правительства Чешской Республики «Welcome Package» для получения трудовых карт в ускоренном порядке.

Коснутся ли изменения официальных представителей компаний — иностранцев в Чехии?

Да. В настоящее время граждане третьих стран, являющиеся официальными представителями чешских компаний («jednatel»), могут осуществлять свои полномочия – в зависимости от их рода — на основе предпринимательской визы или разрешения на работу и трудовой карты.

В соответствии с новыми правилами, официальные представители будут осуществлять свои полномочия на основе только предпринимательских виз (или карты инвестора). Обращаем Ваше внимание на то, что на практике могут возникнуть сложности с переходом с трудовой карты на предпринимательскую визу в случае, если официальный представитель компании проработал в Чехии менее 5 лет.

Какие меры будут направлены на противодействие нелегальному трудоустройству?

Основной мерой в данной области является учреждение института недобросовестного работодателя. Недобросовестным будет считаться работодатель, который не выполняет свои налоговые обязательства, обязательства в отношении взносов на социальное страхование, а также медицинское, осуществляет деятельность иную, чем это прописано в реестре, имеет фиктивное место регистрации и т.д. Недобросовестный работодатель не сможет принимать на работу сотрудников – граждан третьих стран.

Какие ещё изменения предусматривает законопроект?

Законопроект предусматривает значительное количество изменений. Упомяну некоторые из них, касающиеся трудовых и синих карт.

Действие трудовой карты будет автоматически истекать через 60 дней (даже если дата, указанная на самой карте, предусматривает более долгий срок действия) после прекращения действия трудового договора, если не было подано заявление на новую карту или после того, как данное заявление было отклонено. В то же время предусматривается «охраняемый период» 60 дней, в течение которого можно подать заявление на новую карту на территории Чехии уже после прекращения трудового договора. В настоящее время, если действие трудового договора истекло, новое заявление можно подать только из-за границы.

До настоящего времени наличие синей карты не имело значительных преимуществ по сравнению с трудовой картой. Например, наличие синей карты, выданной другим государством Евросоюза, не давало право на работу в Чехии. Отныне можно будет начать работать на основе такой карты при условии подачи заявления на синюю карту Чехии и до её одобрения.

На что ещё стоит обратить внимание?

Уже сейчас иммиграционные органы перегружены объёмом заявлений, поскольку уровень безработицы в Чехии очень низкий и интерес к сотрудникам из стран за пределами Евросоюза весьма велик. На нашей практике, органы зачастую не успевают рассматривать заявления в установленные сроки.

После вступления Закона в силу, иммиграционным органам необходимо будет выработать методологию его применения и детально ознакомить сотрудников на местах с новыми положениями. Уже на этапе разработки Закона эксперты указывали на потенциальные проблемные моменты – например, указанный выше переход с трудовой карты на предпринимательскую визу для официальных представителей компаний. Проработка таких вопросов на практике заберёт время.

В общем и целом, мы ожидаем дальнейшего увеличения сроков рассмотрения заявлений.

Кроме того, Сенат обращал внимание на некоторые положения Закона, которые могут не соответствовать Конституции страны. Хотя вето Сената было преодолено, не исключены обращения в суд на данном основании.

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