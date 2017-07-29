Как политики до сказки добрались

Одесская общественная организация «Совет общественной безопасности» подала запрос в Верховную Раду, Государственное агентство по вопросам кино и в Государственный совет телерадиовещания Украины о запрете трансляции мультфильма «Маша и медведь» на территории страны в связи с явной пропагандистской технологией формирования положительного имиджа России в мультике.

Активистам из общественной организации непринципиально, какой аргумент при запросе о запрете мультика окажется главным. Сначала они говорят, что персонаж медведя, который традиционно является символом России, постоянно захватывает чужое имущество (явно прослеживается намёк на Крым). «Мультфильм является пропагандистским медиапродуктом России, что крайне опасно для безопасности Украины. Российские пропагандисты отправляют детям чёткий сигнал: медведь, который традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю», — передаёт слова из обращения ТАСС.

При этом общественники сетуют на пропагандистскую линию формирования положительного имиджа России у украинских детей через данный мультик, что в современных международных условиях непозволительно, и даже «опасно».

Юлия Морозова, российская актриса, режиссёр и RJ-ведущая высказала свою точку зрения на закрытие мультфильма: «Хочу отметить, что более безобидного на современном российском ТВ мультфильма я не видела. Героиня мультфильма Маша — живая, очень активная, слегка наивная, весьма любознательная, но в то же время добрая и открытая к общению абсолютно со всем миром девочка. И в противовес ей — образ «медведя» с его консерватизмом в быту и спокойствием. Эти два персонажа мультфильма «Маша и медведь» существуют на контрасте.

Да, это герои русских сказок, да, это наши, российские персонажи, адаптированные сценаристом и режиссёром и всей командой создателей этой киношно-мультяшной истории к современным жизненным обстоятельствам, что и делает этот мультфильм таким понятным и доступным современным детям и не только: родители тоже порой не прочь посмотреть новую серию. И вот во всём этом как раз и кроется якобы пророссийская идеология. Я всегда была далека от политики, всё мое место в жизни занимает искусство, но даже я не могу не заметить, как сейчас активно хотят «закрыть под замок» всё, что хоть мало-мальским образом связано с Россией. Маша и медведь — герои русских сказок и больше добавить было бы и нечего! Но идём дальше: читая подборки СМИ в июле 2017 года, поражаешься, как политические активисты сумели разглядеть в Маше — Украину, маленькое государство, которое якобы постоянно хочет подавить огромный «русский медведь», с уклоном в их ассоциациях на президента РФ. При этом каждый скажет, что оба героя милые и добрые. Боюсь, тут наши сценаристы, трудившиеся над образами Маши и медведя в каждой серии, даже в страшном сне такого подтекста и представить себе не могли».

«Политику при таких раскладах можно в любом герое усмотреть, и в диснеевских мультиках тоже. Но на «ту заокеанскую» культуру никто не посягает, им лишь российские мультипликаторы не угодили.

Очень хочется верить, что запрет на этот мультфильм не будет принят. В противном случае, незаслуженно украинских детей лишат большого, интересного, захватывающего путешествия в мир абсолютно безобидных, добрых и весёлых героев современного мультиматографа, а именно — заводной, любознательной Маши, вечно попадающей в приключения, и её наставника медведя, существа с добрым сердцем и спокойным характером, помогающего Маше в её непростых ситуациях. Что может быть лучше для родителей и их детей в качестве примеров для подражания и в воспитательных целях?» — заключила Юлия Морозова.

Цензура на российское

«Маша и медведь» уже не первый продукт российского кинематографического искусства, в котором нашли глубокий подтекст и пропагандистские черты. После принятия нового закона «О защите информационного телерадиопространства» под запретом в Украине оказалось около 600 российских фильмов с «пророссийской пропагандой», также был подписан закон о запрете демонстрации всех российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года, с целью повышения информационной безопасности в стране.

В Украине действуют и индивидуальные санкции против конкретных российских и мировых деятелей культуры и искусства. Среди них Наталья Варлей, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Стивен Сигал, фильмы с участием попавших под санкции актёров не допускаются к прокату.

О вине не подозревает

Создатель мультфильма «Маша и медведь» Олег Кузовков в одном из прошлогодних интервью сказал, что был очень удивлён, узнав, что сериал вышел за границы страны и стал популярен в 120 странах, потому что он делал его для юного российского зрителя.

Зато «в Эстонии медведь символизирует Россию. Это факт», — говорит преподаватель института коммуникаций Таллиннского университета Приит Хыбемяги (Priit Hõbemägi). И уверен, что мультфильм — «это борьба за умы, часть гибридного воздействия, в котором отрицательный образ России заменяется положительным. Послание России принимается без фильтров. Россия — чудесная страна, где живут Маша и медведь», — говорит он.

Депутат парламента Литвы Лауринас Касчюнас (Laurynas Kasčiūnas) считает успех мультфильма «Маша и медведь» частью информационного воздействия России. Он углублённо с научной точки зрения рассматривал этот вопрос в статье, опубликованной в прошлом году на новостном портале DELFI.

У Маши и медведя, судя по всему, интернета нет, о своей популярности они не догадываются. Но слава и популярность одних часто лишала покоя и разумности других.

Екатерина Михайлова

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