Как разместить вещи в машине?

Сегодня водители знают, что всем пассажирам надлежит пристёгиваться ремнями безопасности, детей следует перевозить только в безопасных детских креслах, а подголовники сидений должны быть правильно отрегулированы. Но, к сожалению, большинство до сих пор пренебрегает правилами безопасного крепления багажа. А здесь и кроется опасность, ведь беспорядочное расположение вещей в машине может стать причиной серьёзных травм пассажиров при аварии.

Приведём в пример результаты эксперимента, который провела компания General Motors. Как выяснили представители автогиганта, вес 17-килограммовой упаковки минеральной воды после резкого торможения или столкновения превращается в 500-килограммовый «снаряд». А что же будет с незакреплённой тумбочкой, плитой или стиральной машиной?

Первый совет звучит следующим образом: то, что не влезает в багажник, лучше помещать не в салон, а на внешнюю багажную корзину или бокс. Причём правила крепления грузов здесь расписаны наиболее подробно.

Основное правило, о котором должен знать каждый водитель, – масса перевозимого груза, распределение нагрузки по осям и нагрузка на крышу не должны превышать тех величин, которые установлены производителем конкретного транспортного средства. Если говорить простыми словами, то на верхний багажник можно поставить навесной шкафчик, а вот чугунную ванну так перевозить не следует.

Как гласят ПДД, груз не должен выходить за габариты авто более чем на один метр спереди и сзади, а также более чем на 40 см сбоку, то есть от внешней части габаритного огня. Обязательное условие – пометить выступающий груз опознавательными знаками (светоотражающей меткой или, за неимением таковой, красной или белой материей). В тёмное время суток закреплённый груз сзади нужно освещать световозвращателем или фонарём красного цвета, а спереди – белого.

Для крупногабаритных грузов существуют специальные переходники, обеспечивающие надёжную фиксацию. Небольшие предметы можно разместить в закрытом боксе. И здесь вновь не нужно забывать о допустимой нагрузке на крышу автомобиля.

Грузы в багажнике

Переходим к пространству внутри кузова. Каких-либо правил по укладке груза в багажник нет, но есть рекомендации, которые желательно соблюдать.

Все предметы необходимо закрепить, чтобы они не перемещались по багажнику. Самые тяжёлые и объёмные вещи нужно укладывать на дно багажника, острые и длинные стараться не направлять в сторону салона, углы и острые края – перекладывать чем-то мягким. Это, кстати, предохранит их и от повреждения друг о друга при тряске на неровностях.

Не стоит оставлять тяжёлые вещи (к примеру, сумки, термосы, огнетушители) на задней полке. Если произойдёт авария, то они, как правило, летят в головы пассажиров и водителя. Для мелких вещей хорошо использовать подполье багажника рядом с запасным колесом или зафиксировать, прижав к полу или стенкам с помощью сетки.

Остальное добро лучше распределить в зависимости от наличия предусмотренных в автомобиле креплений. Неплохую службу могут сослужить штатные или дополнительные сетки, которые цепляют за специальные проушины в багажнике или органайзеры (аналоги сетки, только для малогабаритных предметов и вещей).

Особое внимание уделите огнетушителю. Если он находится в глубине отсека или уложен в подполье, то лучше его закрепить там, где его можно будет сразу достать, ближе к багажному проёму. Иначе, случись возгорание, вынуть его из-под вещей будет совсем непросто. Медицинскую аптечку, в свою очередь, следует переложить из багажника в надёжное и безопасное место в салоне, чтобы она всегда была под рукой.

Предметы в салоне

Если всё-таки пришлось поместить вещи в салоне, то габаритные предметы рекомендуется фиксировать ремнями безопасности на полу в задней части или штатным ремнём безопасности заднего сиденья. Если на задних местах нет пассажиров, то ремни следует пристегнуть крест-накрест, что придаст дополнительную фиксацию заднему сиденью в экстренной ситуации. Категорически не рекомендуется класть что-либо на заднюю полку.

Невысокие и небольшие предметы можно поставить на пол, задвинуть под сиденье насколько это возможно или укладывать так, чтобы заполнить свободное пространство между тяжёлыми вещами максимально плотно и компактно. При резкой остановке машины они продолжают своё движение в пространстве с прежней скоростью. Например, видеорегистратор или навигатор при лобовом ударе способен пробить стекло, нанести травму водителю и пассажирам.

Прочие мелкие вещи лучше распределить по карманам в дверях и спинках сидений, бардачкам. Благо, в современных автомобилях подобные отсеки представлены в избытке: в иной забудешь, что и куда положил.

Мнение специалиста

О том, что к креплению предметов стоит относиться крайне внимательно, говорят и эксперты. В частности, Максим Кочишев советует делать это всегда, не позволяя себе отговорок. «Даже несколько километров пути, особенно в условиях городского движения, — это серьёзное испытание как для водителя, так и для машины. А уж если впереди дальняя дорога, регулярно останавливайтесь и проверяйте – не ослаб ли крепёж», — рекомендует он.

«Впрочем, иногда стоит задуматься, не будет ли правильней воспользоваться услугами грузоперевозчиков – в большинстве случаев эта мысль сбережёт ваши нервы и деньги. В некоторых случаях нанять грузовик окажется целесообразнее, чем использовать собственный автомобиль», — заключает специалист.

Дмитрий Фёдоров

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