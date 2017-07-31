Летние десерты с пользой для здоровья

Продавцы тортов, пирожных и выпечки с большим количеством крема или глазури скучают у прилавков: торговля не идёт, потому что жара диктует свои правила. Организм требует влаги и прохлады. По статистике в жаркие летние дни 90% людей предпочитают лёгкие десерты, напитки и фрукты.

Да и природа в это время щедра, как никогда: на прилавках в изобилии представлены ягоды и фрукты, которые сами так и просятся на стол.

«Пражский телеграф» предлагает своим читателям 5 простых летних блюд из фруктов и полезных продуктов. Их приготовление занимает от 10 до 40 минут. Вы легко сможете сделать их на завтрак или на ужин после работы. Все десерты очень вкусные и полезные. Они украсят любой стол и поднимут настроение вам и вашим домочадцам.

Творожно-сливочный крем с малиной и карамелью

Сладкая и нежная малина придётся по вкусу и большим, и маленьким. Возьмите на заметку рецепт этого крема. Он готовится всего 10 минут. Предложите его на завтрак своим детям, ведь помимо полезной малины в нём содержится творог.

Вам потребуется:

300 г свежей малины (можно заменить на любые другие ягоды), 200 г творога, 100 мл сметаны, 50 г сахарной пудры, 2 капли ванильной эссенции, 50 г тростникового сахара, несколько листиков мяты. Раздельные формочки для приготовления маффинов.

Приготовление:

Малину или другие ягоды насыпьте в огнеупорные формы. В отдельной миске смешайте творог, сметану, сахарную пудру и 2 капли ванильной эссенции. Взбейте смесь миксером до гладкого состояния. Разложите взбитую смесь в формы с малиной, сверху присыпьте тростниковым сахаром. Поставьте формочки на 2-3 минуты в духовку на режим «гриль», пока сахар дойдёт до карамелеобразного состояния. Достаньте десерты из духовки и украсьте мятой и свежими ягодами.

Черничный смузи с карамельным вкусом

Черника – любимая ягода чешских кулинаров. Врачи считают, что она улучшает зрение, добавляет сил и бодрости. Предлагаем приготовить из черники смузи – отличный вариант для красоты и здоровья.

Вам потребуется:

2 ложки растворимого кофе, 60 мл кипятка, 170 мл тёплого вспененного молока, 150 г черники.

Карамельный топинг

Приготовление:

В высокий стакан налейте тёплое молоко. Приготовьте растворимый кофе, маленькими порциями добавьте его в молоко. Поставьте смесь в холодильник или в морозилку на 10 минут. Затем добавьте в смесь ягоды черники и взбейте всё миксером. Разлейте на 2 бокала, украсьте карамельным топингом. Ваш смузи готов!

Мороженое от Джеймса Оливера

Знаменитый британский ресторатор Джейми Оливер готовит ягодное мороженое только из натуральных продуктов. Такое домашнее мороженое получается гораздо полезнее и вкуснее, чем купленное в магазине.

Вам потребуется: 500 г замороженных ягод, 150 г свежей черники, 3-4 ч.л. мёда, 500 г белого йогурта, несколько листиков свежей мяты.

Приготовление:

В морозилку положите 4 формы на мороженое (это может быть стеклянная форма или вафельный рожок). В чашу насыпьте половину замороженных ягод, добавьте мёд, йогурт, пару порубленных листиков мяты и всё взбейте. Затем доложите оставшиеся замороженные овощи и взбивайте до тех пор, пока смесь не станет гладкой. В охлаждённые стаканчики на дно насыпьте свежую чернику, добавьте приготовленное мороженое и украсьте свежими ягодами и листочками мяты.

Клубника-гриль с творожным кремом

Клубника – королева ягод. Шеф-повар пражского ресторана La Veranda Радек Давид советует приготовить клубнику на гриле.

Вам потребуется: 500 г клубники, 1 ч.л. оливкового масла, деревянные шпажки для гриля, сок половины апельсина, 250 г мягкого полужирного творога, 1 ч.л. апельсиновой цедры, 1 ч.л. мелко нарубленных листьев мяты, 1 ч.л. мёда.

Приготовление:

В миску положите творог, апельсиновую цедру, мяту и мёд. Всё тщательно перемешайте и охладите. Клубнику промойте и насадите на шпажки. С помощью силиконовой кисточки пройдитесь по клубнике оливковым маслом. Шпажки положите на горячий гриль, грилуйте 5 минут, постоянно поворачивая. На готовые ягоды капните апельсиновым соком и подавайте с творожным кремом.

Корзиночки с ежевикой

Сладкая, пряная ежевика богата на минеральные вещества. Попробуйте использовать её в сочетании со сливочным сыром, уложите в ароматные корзиночки и порадуйте домочадцев.

Вам потребуется: 250 г муки, 7 ст.л. сливочного масла, 100 г сливочного сыра, щепотка соли.

Для начинки: 170 г творога, 115 г сливочного сыра, 350 г ягод ежевики, 2 яйца, 2 ст.л. мёда, соль по вкусу.

Приготовление:

Из муки, сливочного масла и 100 г сливочного сыра замесите тесто. Добавьте соль, скатайте в шар и охладите в холодильнике 30 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто раскатайте, уложите в формочки и сформируйте бортики. Творог, сливочный сыр, мёд, яйца взбейте миксером до однородной массы, выложите в корзиночки и поставьте в духовку на 20 минут. Готовые пирожные украсьте ягодами и полейте мёдом.

Ирина Сидорова

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