Миниатюрное сердце Европы

Есть в Праге поистине уникальная вещь, совсем миниатюрная модель города — которого нет. Сегодня нет. Трёхмерная Лангвейлова модель Праги (Langweilův model Prahy), спроектированная и созданная в первой половине XIX столетия сохранила утраченное великолепие некоторых мест этого сказочного города. Крохотные домики еврейского квартала, исчезнувшие дома Нового города можно увидеть на модели, созданной обычным человеком, который решил увековечить Прагу такой, какой она была в годы его жизни.

Лангвейлова модель даёт возможность оценить красоту чешской столицы XIX столетия с высоты птичьего полета. Шедевр, кропотливая работа над которым велась в течение 10 лет одним человеком, имеет размах 20 м² и погружает зрителя в лабиринты исторического центра Праги. Судьба этого культурного наследия позволяет нам сегодня детально изучать таинственные уголки города.

Автор признания не получил

Создатель выдающегося проекта Антонин Лангвейл родился в 1791 году и был девятым ребёнком в семье пивовара шварценбергского пивзавода в северо-чешском городке Постолопрти. Когда отец умер, вся семья вынуждена была переехать в Чешский Крумлов. Здесь Антонин заканчил специальную хозяйственную школу, основанную княжеским родом Шварценбергов для талантливых сыновей своих работников. Многие технические способности, которыми здесь овладел Антонин, были им в дальнейшем использованы при создании модели. «Он начал работать над ней в один из дней своего рождения 13 июня 1826 года. Помимо энтузиазма у Антонина, конечно, была прекрасная художественная и техническая подготовка», – считает Катержина Бечкова, сотрудник Музея Праги (MHMP).

По окончании учебного заведения Лангвейл в качестве чиновника работал в крумловском Магистрате и уделял много времени своим художественным интересам: созданию портретных миниатюр и модным экспериментам с новой на тот момент графической техникой литографии. В 1818 году Антонин Лангвейл одним из первых в Богемии попробовал открыть литографическую мастерскую в Праге, но не смог выбраться из юридической и финансовой рутины. Четырьмя годами позднее он получил место библиотекаря при университете в Клементинуме. Вдобавок Антонину предоставили служебней квартиру. Собственно, на этом рост по карьерной лестнице завершился – в этой функции господин Лангвейл остался до конца своих дней.

Чем же Прага хуже Парижа?

Нераскрытые творческие амбиции, однако, побуждали Антонина Лангвейла искать пути самореализации. Импульсом к этому послужила модель Парижа, выставленная в 1826 году Симфорионом Кароном во дворце Платиз. В этом же году художник приступил к созданию миниатюрной модели центральной Праги. Если есть маленький Париж, то почему не может быть маленькая Прага? В качестве чертежа чешской столицы Антонин Лангвейл использовал первый в своём роде ситуационный план Праги, созданный немецким картографом Йозефом Ютнером.

Материалом при создании модели послужил бумажный картон с деревянными конструкциями, нитки, клей, деревянная основа. Миниатюра столицы в своей начальной стадии несколько раз выставлялась перед общественностью, после чего Антонин Лангвейл снискал репутацию отважного чудака, а его зарождающийся город провозгласили за курьёзный шедевр, который тем не менее небезынтересен. Но автор продолжал работать, соблюдая пропорции, детали, сохраняя то, что мы сегодня можем увидеть только в его работе и понимая, что уйдёт безвестным.

Прогулка Прагой Лангвейла

На правом берегу Влтавы открывается исключительный вид на Старый Город и Йозефов, Еврейский город, кардинально изменивший облик в начале XIX века. На левом берегу рисуется Мала Страна не в полной своей красоте, поскольку здесь отсутствует склон Петршина. Далее виднеются Градчаны. «Более чем 2000 зданий запечатлены в масштабе 1:480 с актуальным на ту пору оформлением фасадов, дворов, прогулочных парков, с подробным изображением хозяйственных застроек», – отмечает представитель Музея Праги Шарка Махова. Работу над районом Страгов автор закончить не успел, жизненные силы постепенно покидали его.

Создатель уникальной конструкции умер в возрасте 46 лет 11 июня 1837 года, оставляя свой архитектурный проект незаконченным. «Несмотря на то, что модель притягивала к себе интерес многих видных персон того времени, Лангвейл так и не нашёл необходимого ему спонсора», – комментирует Катержина Бечкова.

Благодаря просительному письму вдовы Лангвейла модель города купил в 1840 году последний чешский король Фердинанд V, даровав шедевр Национальному музею. Там работа ещё почти 20 лет пылилась невостребованной. Лишь в 1862 году она была впервые выставлена в Староместской ратуше.

В последующие годы работа Лангвейла презентовалась музеем только несколько раз в периоды Сватоянского и Сватовацлавского праздников. В 1891 году модель оказалась экспонатом Юбилейной областной выставки в Праге. С 1905 года труд Лангвейла явился частью экспозиции, заполнившей Лапидариум Национального музея.

Долгая дорога к признанию

После Второй мировой войны модель города была передана под управление Музея Праги. И в 1961 году в рамках экспозиции «Прага XIX столетия» Лангвейловая конструкция стала настоящим открытием для многих пражан и гостей столицы. Реставрационные работы над архитектурным «строением» проходили с 1962 года под руководством академических художников Яны и Йиржи Боуды. С 1970 года восстановленная модель была выставлена в крупной стеклянной витрине, которую в 1999 году заменили на новую, чтобы ценный экспонат поддерживал необходимый микроклимат.

В 2006 году Лангвейловский труд стал частью грандиозного проекта пражского Магистрата, ведущая роль в котором досталась фирме «Visual Connection». Целью компании была дигитализация модели Лангвейла, создание детально отшлифованной перспективы улочек чешской столицы. Изначально на оригинальный размер модели создавался специальный фоторобот, с помощью которого в период с января по март 2007 года было отснято свыше 300 тысяч фотографий исторической Праги. Во многих случаях участникам проекта приходилось использовать и медицинские бороскопы. Общая стоимость данной программы оценилась Магистратом города Праги в 12,5 миллионов крон.

Евгений Бессонов

Похожие статьи