Не хотите быть обманутым – не перезванивайте

Ассоциация операторов сотовой связи Чехии предупреждает пользователей мобильных телефонов о том, что участились случаи звонков, с помощью которых с владельца телефона снимают немалые суммы за звонок за границу.

Странный, быстро оборвавшийся звонок, у большинства владельцев телефонов вызывает абсолютно одинаковую реакцию – перезвонить. Такая реакция – результат того, что у многих пользователей сотовой связи сегодня в тарифе «всё включено», то есть человек может звонить на любые номера, зная, что никаких дополнительных расходов не понесёт.

Число обманутых растёт

Всего за несколько дней на пропущенные звонки отреагировали в Чехии тысячи владельцев телефонов разных сотовых операторов в Чехии. Позвонив назад, человек убеждался, что на другом конце отвечает автомат, а звонок обходится в круглую сумму, потому что спровоцированный другой стороной звонок был из заграницы.

Несколько номеров чешским операторам уже удалось заблокировать, но, тем не менее, не будет лишним и самим быть осторожней. Странные «вымогающие деньги» звонки организованно поступают из Алжира. В этом совсем не трудно убедиться, потому что номер начинается на +213. Несколько зафиксированных подобных случаев – по телефонным номерам из Побережья слоновой кости, Афганистана и других далёких земель, откуда не каждый чех ждёт звонка.

Операторы, понимая, что ситуация может стремительно распространяться, предупреждают, что единственным способом не подвергать себя немалым оплатам за междугородную телефонную связь, — внимательно посмотреть на номер, с которого вам звонили. Если это не телефонный код Чехии +420, то в этом случае не стоит перезванивать. Если это так необходимо другой стороне, она вам непременно перезвонит.

Такие случаи в Чехии не являются новинкой. В 2008 году пользователи попадались на дорогих звонках на так называемые «премиальные числа», начинавшиеся с 900.

В мире этот способ «вытягивания» денег носит название «Wangiri». За таинственным словом кроется мошенническая схема, которая появилась в Японии. Кто-то звонит вам с неизвестного номера, но как только вы берёте трубку, звонок внезапно обрывается. Вы перезваниваете на неизвестный номер и попадаете на автоинформатор, задача которого — как можно дольше удержать вас на линии, пока с вашего счёта утекают деньги. Даже несколько секунд ожидания обходятся совсем недёшево.

Анастасия Калинина

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