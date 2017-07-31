Отдых под звёздами или с удовольствием

«Но мы заказывали совсем другой номер», — слышите вы, возвращаясь после прогулки по курортному городку в отель, диалог у рецепции. О таких ситуациях в отпуске лучше, конечно, только слышать, но иногда и вас не обойдёт проблема. Что сделать, чтобы отпуск не был разбит о быт?

Место проживания в отпуске каждый выбирает по мере своих запросов и финансовых возможностей. Основатель корпорации Sony Акио Морита убеждён: «Лучше самый дешёвый номер в лучшем отеле, чем лучший номер в дешёвой гостинице». А турист с 20-летним стажем Мартин Йиржик считает, что и палатка иногда – лишний элемент в багаже. Хватит коврика или спального мешка.

Для тех, кто выбирает отель, нужно помнить, что все они делятся на категории в зависимости от предоставляемых услуг и уровня сервиса. В каждой стране может быть своя классификация. Но в большинстве стран Европы используют французскую — «звёздную», согласно которой можно получить изначальное представление, взглянув на количество присвоенных отелю звезд.

Чего ждать от звезды

Самые простые – ночлег с минимальными удобствами – это отели 1* или 2*, когда туалет и душевые комнаты зачастую находятся на этаже. Если вы непритязательны, собираетесь здесь только ночевать, планируя активный отдых, то это неплохой и бюджетный вариант. Но будьте готовы к тому, что в таких отелях вам самим придётся позаботиться о безопасности своих вещей.

Отели 3* — самая распространённая и финансово доступная категория. Проживание здесь вполне комфортное. 4* — это отели повышенного уровня сервиса и комфорта, рассчитанные изначально на гостей с уровнем достатка выше среднего. Номера в таких отелях просторнее, лучше и качественнее обустроены: холодильник, мини-бар, телевизор с программами на разных языках, телефон с возможностью межгорода, сейф. Но не на каждый каприз. С такими запросами выбирайте отель категории 5*.

Они расположены исключительно в удобных для туристов местах. Номера многокомнатные и с богатой обстановкой. В них есть всё, что необходимо для комфортного проживания. А если в номере чего-то не хватает именно вам, то персонал отеля 5* должен приложить максимум усилий, чтобы исполнить ваше желание.

Стоит иметь в виду, что на практике уровень сервиса, предоставляемый отелями, может заметно отличаться от заявленной «звёздности». И условия проживания даже в отеле 4* покажутся не лучше, чем в трёхзвёздочном. Поэтому при выборе стоит обратить внимание на отели, входящие в сеть известных гостиничных брендов – InterContinental, Best Western, Hilton, Marriott и другие. Остановившись в отеле определённой сети практически в любой стране мира, можно всегда ожидать отличный уровень обслуживания.

Не делайте отпуск дороже

Ещё одно правило, которое стоит по возможности соблюдать — бронировать номер заранее, так как стоимость определяет спрос на тот или иной период пребывания. Чем выше спрос и больше туристов планирует посетить страну, в которую вы собрались, тем выше будет стоимость номеров и меньше вероятность вообще найти свободный отель.

Самая высокая цена номера вас ждёт, если вы без брони напрямую приедете в отель. Таких гостей называют «с улицы», поэтому накрутка может доходить до 100% от первоначальной стоимости. Можно заказать номер, позвонив или написав напрямую в выбранный вами отель. Но цена всё равно может оказаться выше, чем на сайтах для бронирования. Самые надёжные и известные на сегодня — agoda.com, booking.com, trivago.com, expedia.com. Сотрудничая с подобными резервационными площадками, отели постоянно «мониторят» ценовую политику в своём округе, поэтому стараются конкурировать и стоимостью, и дополнительными услугами. Для проверки надёжности сайта бронирования, постарайтесь найти о нём информацию на Интернете, посоветоваться со знакомыми, которые часто путешествует. Иначе не избежать обмана и потерянных денег.

При выборе отеля исходите также из своих планов и потребностей. Если вы путешествуете на автомобиле, выбирайте отель с охраняемой парковкой. При путешествии с детьми уточните возможность предоставления детской кроватки, ванночки и стула для кормления. Обратите внимание на расположение отеля – любителям иметь всё в шаговой доступности лучше выбрать отель в центре. Если же удалённость не имеет для вас большого значения, проверьте доступность общественного транспорта рядом, иначе придётся тратиться на такси. Обратите внимание на отзывы об отеле, их можно найти на сайте бронирования или портале tophotels.ru – сайт, он посвящён именно описанию отелей и реальным оценкам туристов.

Но как быть, если при заселении не оказалось того, что вы заказывали, или же номер не соответствует описанному на сайте? «В подобных ситуациях необходимо спокойно выяснить волнующий вас вопрос с сотрудником рецепции, — советует менеджер по качеству гостиничных услуг компании Mr.Consalt Анна Кошиль. — Если ситуация не решается так, как вам бы хотелось, попросите связаться с управляющим отелем. Как правило, это имеет результат. Бывает и вовсе неприятная ситуация — номеров нет, несмотря на ваше предварительное бронирование. Это называется overbooking и возникает в случае продажи отелем большего количество номеров, чем есть в наличии для того, чтобы не остаться пустыми. В подобном случае это, конечно же, вина администрации отеля, и вас просто обязаны поселить в отель такой же категории и набора услуг в ближайшем окружении за ту же цену. Если вы остались недовольны качеством услуг отеля, напишите об этом отзыв на сайте, где его бронировали, так вы предостережёте других туристов. А если ситуация совсем вышла из-под контроля, не бойтесь заявлять о грубых нарушениях в органы местного управления, а также в министерство по туризму в своей стране».

Анна Виатор

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