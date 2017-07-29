Охота на иностранцев

Впечатляющие речи некоторых чешских политиков, разжигающих ксенофобию и подозрительность к иностранцам, накануне осенних выборов нашли воплощение в новом параграфе закона. Он принципиально меняет условия проживания иностранцев в Чешской Республике, включая тех, которые живут, занимаются бизнесом или просто работают у нас уже годами и имеют вид на жительство.

Если у них до этого времени упоминание слов «полиция по делам иностранцев» вызывало колики в желудке, то от выхода поправок в закон впечатление будет ещё сильней. Нововведения, которые резко критикуют организация по охране прав человека, сенаторы и департамент омбудсмена (по правам человека) одобрила в обход Сената Палата депутатов, а президент Милош Земан закрепил своей подписью. Критики сходятся в том, что речь идёт о желании Министерства внутренних дел продвинуть противоречивые изменения, нарушающие, по мнению некоторых, конституцию, и избежать стандартной, утверждённой законом процедуры. Изменения чрезмерно расширяют правомочия секретных служб и сделают и без того исключительно сложные переговоры иностранцев, живущих в Чехии, с чиновниками в прямом смысле слова кафковскими. И хотя изначально эти изменения направлены на иностранцев, в конце концов, скажутся они и на чехах. Конкретно — на тех людях, которые связали свою жизнь с иностранцем. Они должны будут иметь в виду, что их жизнь будет под контролем чиновников министерства внутренних дел.

В Чешской Республике на сегодняшний день живёт приблизительно 220 тысяч иностранцев с видом на жительство. Больше всего – с Украины, Вьетнама и России. До этого момента они были относительно уверены, что до тех пор, пока не совершат противозаконный поступок, им ненужно переживать о своём статусе и о том, что могут его лишиться. Но теперь всё принципиально меняется. Чиновники имеют право лишить вида на жительство, если выяснят, что у иностранца есть какие-то задолженности — несмотря на то, что это нарушает права Европейского Союза. А это лишь вершина айсберга. На практике это означает, что очереди в офисах полиции по делам иностранцев будут ещё более бесконечными, а чиновники будут завалены в два раза большим количеством документов, чем раньше. Поэтому и сейчас уже невыносимо долгие сроки ожидания на вынесение решения по поданным заявлениям затянутся на ещё больший срок.

Чешское государство оказывается в плену политиков, которые думают только о том, как перед выборами добавить себе голоса избирателей. И вправду, критика иностранцев, беспрестанное ужесточение условий для получения возможности их пребывания в ЧР на многих чехов, напуганных призывными новостями прессы о преступности в рядах иностранцев, действует положительно. Боюсь, что и после выборов ситуация не изменится. Парадоксально то, что как раз разбухшая бюрократия и вытекающая из неё коррупция – главные темы критики со стороны чешских политиков и СМИ в адрес таких стран как, например, Россия. Сейчас всё выглядит так, что, прежде всего, нам нужно навести порядок у себя дома.

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