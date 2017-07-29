Путешествуйте с нами: дорога по кронам деревьев

Южная Чехия в силу своей исторической изолированности всегда существовала несколько автономно, отличаясь культурой, традициями, архитектурой. Вот и сейчас уникальная дорога по кронам деревьев – привлекает своей неповторимостью тех, кто любит экстрим, кто хочет увидеть мир с высоты птичьего полёта.

Современная чудо-конструкция под названием «Дорога кронами деревьев», прекрасно вписывается в местный ландшафт широко известного водохранилища Липно.

Дорога из прошлого в небо

История туристического ареала Липно отсчитывается от 30-х лет XVI столетия, когда появилось первое письменное упоминание об этой области. Настоящие перемены в жизни живописного края произошли во второй половине XX столетия, когда в 1952-1959 годах здесь построили водохранилище с протяжённостью береговой линии в 150 км, что и сегодня делает Липно самым крупным водохранилищем в современной Чехии. Благодаря идеальному расположению водного объекта, удивительной природе и разным достопримечательностям, Липно-над-Влтавой принадлежит к одним из самых популярных туристических зон Южной Чехии. А одним из самых любых развлечений становится путешествие по оригинальному архитектурному сооружению – «Дорога по кронам деревьев».

Деревянная конструкция протяжённостью в 675 метров была возведена в 2012 году, стоимость проекта составила около 60 миллионов крон. С одной стороны – достаточно простое решение, с другой стороны, – его размах не могут оставить посетителей равнодушными.

Делая первые шаги, вы уноситесь в высоту, попадая в кроны деревьев, где вас не оставляет ощущение полёта и оторванности от мира и всех проблем, а фоном к этому — шумящие на ветру вершины 24-метровых деревьев. «Трасса является поистине восточно-европейской редкостью. Прогулочную дорогу заканчивает 40-метровая смотровая башня вместе с 52-метровым винтовым спуском – самым длинным в целой Чешской Республике. Трасса является безбарьерной, её легко могут преодолеть как дети, так и инвалиды на колясках», – отмечает Филип Пекарек, главный представитель общества «Дорога по кронам деревьев».

В процессе — дух захватывающей у детей и взрослых пешей прогулки, на пути их ждут три остановки, оснащённые различными канатными преградами – своего рода испытания для тех, кто не побоится бросить взгляд вниз к самому основанию головокружительной конструкции. Вас сопровождают информационные таблички, по которым вы можете смело проверить свои знания о природе и узнать много нового об особенностях и достопримечательностях Шумавы и её природы.

На самом пике

Вершиной уникальной трассы является смотровая башня диаметром 24 метра. Подняться сюда можно по спиральной дорожке. На табличке читаем: «Общая продолжительность возведения конструкции заняла всего лишь 60 дней. За прогулку по целому объекту человек в среднем совершает 1442 шага. При хорошей погоде с высоты башни посетителям открывается поразительный вид на макушки Альп, на целый ареал Липно и на области Шумавы».

И всё это подтвердится на самом верху, где можно долго любоваться, затаив дыхание, великолепной бесконечной панорамой. А потом самые отважные могут не возвращаться обратным путем, а смело скатиться по 50-метровому крытому спуску, в мгновение ока оказавшись у «старта» трассы.

«Дорога по кронам деревьев» возведена на 112 столбах, а для постройки объекта было использовано в общей сложности миллион шурупов. Особенность трассы заключена в том, что она целиком, включая смотровую башню, построена из древесины, из дугласовой пихты.

Полезная информация

К «Дороге по кронам деревьев», которая в то же время является частью общего туристического ареала Липно, можно добраться несколькими путями: пешком, на велосипеде, по канатной дороге или автобусом. Начальная цена транспортного билета колеблется в районе 90 крон за человека. В самый разгар летнего сезона дорогу обратно вниз можно разнообразить ездой на специальном внедорожном самокате, который можно взять на прокат недалеко от самого объекта. В свою очередь автобусные рейсы значительно упростят дорогу наверх для менее тренированных велосипедистов, для семей с детьми или для пенсионеров.

«Автобусы предоставляются любым желающим сэкономить свои силы. Рейсы функционируют на постоянной основе в оба конца, но для местного населения и тех туристов, кто остановился в ареале в отеле или пенсионе, существуют льготы», – отмечает Йиржи Манек, представитель Туристического союза Липно.

«Дорога по кронам деревьев» удивляет и своим ночным образом жизни. Благодаря проводимым здесь вечерним концертам, место приобретает ещё более романтическую атмосферу. А вечерняя подсветка «дороги», как правило, меняется 16 миллионами цветов. Каждый вторник с июля по август в вечерние часы (до 23.00) вы увидите настоящее цветовое шоу: дорога подсвечивается, почему саму дорогу и всё, что её окружает, невозможно узнать.

В зимний сезон «Дорога по кронам деревьев» готовит посетителям множество уникальных представлений. К примеру, Рождество здесь традиционно празднуется 25 декабря, а на Новый год каждого желающего ждут на восхождение, которое можно осуществить 1 января.

Евгений Бессонов

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