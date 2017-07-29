Сказки на монетах

Чешский монетный двор выпустил две коллекционные монеты с изображением героев сказок Зденека Сметаны. Это обусловлено огромной популярностью персонажей знаменитого чешского мультипликатора. В ближайшее время ожидается пополнение «сказочной» коллекции ЧМД.

Зденек Сметана, известный чехословацкий режиссёр, сценарист, художник-мультипликатор и иллюстратор, ученик художника и иллюстратора Цирила Боуды, родился и вырос в пражском районе Жижков. Во время немецкой оккупации он изучал художественное мастерство у частных учителей, работал в гравировальном цехе, а после войны пошёл учиться в университет на учителя изобразительного искусства.

Братья-мультипликаторы

Впрочем, вскоре он бросил учёбу, поскольку в число предметов изучения была введена начертательная геометрия, и устроился в мультипликационную студию «Братья в футболке» (Bratři v triku), где проработал следующие полвека. Начинал Сметана с мелкой работы – рекламные ролики, агитки о здоровом образе жизни, но затем начал заниматься созданием анимационных фильмов и режиссурой.

В режиссуре он дебютировал в конце 50-х гг. и с первых шагов обратился к сатире, создав цикл фильмов, высмеивающих различные человеческие слабости и недостатки – курение, алкоголизм, деспотизм в семейных отношениях, эгоизм, равнодушие. Спустя некоторое время Сметана придумывает новый, своеобразный жанр – сатирического фильма-размышления в форме рисованного монолога персонажа, ставит пародию по мотивам «Тарзана», создаёт пародию на гангстерские фильмы, экранизирует рассказ А.П. Чехова «Хамелеон».

К середине 60-х гг., в основном, он работает для детского зрителя, создавая мультипликационные сериалы и сказки. Его мультфильмы показывают в популярной в ЧССР вечерней передаче для детей «Вечерничек», чешском аналоге «Спокойной ночи, малыши». Тогда же под псевдонимом Деннис Смит Сметана с группой других чехословацких художников-аниматоров участвует в создании двенадцати серий американского мультсериала «Том и Джерри».

Всего на его счету более 400 анимационных фильмов, на которых выросло несколько поколений детей. Наиболее знаменитые режиссёрские работы легенды чешской мультипликации – Кржемелик и Вахмурка, Ракосничек, Маленькая колдунья и др. Именно этим персонажам Чешский монетный двор посвятил целую серию коллекционных монет «Сказочный свет Зденека Сметаны», первыми из которых были выпущены монеты с изображением Маленькой колдуньи и Ракосничека.

Сказочные персонажи в серебре

Сказочная тема является одним из самых популярных направлений в нумизматике. Так, страны Британского Содружества регулярно обращаются к теме сказок о Питере Рэббите и рождественским историям. Французский монетный двор Monnaie de Paris в 2004 году выпустил серию монет «Сказки Европы», увековечив Пиноккио, Спящую красавицу и Алису в Стране чудес.

Чешский монетный двор последовал мировому тренду и отчеканил две новые монеты в двух вариантах – из серебра и медно-никелевого сплава. Масса серебряной – 10 г, диаметр – 30 мм, медной – 14 г и 30 мм соответственно. Их реверс одинаковый: изображение героев сказок Зденека Сметаны и выгравированная внизу надпись Pohádky Zdeňka Smetany.

Аверс монет отличается. На первой монете изображена Маленькая колдунья с вороном Абрахасом в цвете с надписью имени героини, а на второй – Ракосничек. Автором обеих медалей является выпускник Высшей профессиональной школы монетного и медальерского творчества в городе Яблонец-над-Нисой Азамат Балтаев.

На данный момент готовится к выпуску ещё одна монета, посвящённая мультфильму о жителях древесного домика Кржемелике и Вахмурке. Этих персонажей помнят и любят не только в Чехии, но и в странах постсоветского пространства. Кржемелик и Вахмурка часто попадают в смешные истории, с ними происходят невероятные приключения. У них много друзей, которые всегда спешат на помощь добрым лесным человечкам.

Этот мультфильм оказал в своё время огромное влияние на молодое поколение в Чехословакии. И до сих пор одним из главных чешских сувениров, наряду с Бабками Ёжками и вафлями из Карловых Вар, являются мягкие игрушки с Кржемеликом и Вахмуркой.

Инвестиции в будущее

Подобные монеты зачастую приобретают представители старшего поколения – бабушки и дедушки, для которых это память и символ уважения к традициям, объясняет менеджер по маркетингу ЧМД Лукаш Йокл. «Нередко они отдают предпочтение и такому подарку, как «Мой первый слиток», который гарантирует прибыль в будущем. «Слиток можно упаковать в специально сконструированный контейнер, на котором можно написать личное послание», — отмечает он.

«Для тех же, кто желает надёжно инвестировать средства, стоит обратить внимание на золотые коллекционные монеты. Они имеют двойную ценность и благодаря этому обеспечивают лучшую сохранность средств. Посмотрите, например, на золотую монету с Карлом IV. Если бы клиент покупал золото того же веса, но в слитке, он бы получил сегодня около 50 тыс. крон, а за монету – в два раза больше. Так оценивается коллекционность», — объясняет Камил Креста, менеджер Чешского монетного двора.

Кстати, для покупки монет или слитков достаточно иметь лишь доступ к интернету. На сайте ЧМД (ceskamincovna.cz) для оформления заказа даже не потребуется проходить процедуры регистрации. Изделия стоимостью до 30 тыс. крон оплачиваются с помощью кредитной карты или посредством банковского перевода. При этом цена покупки остаётся такой, какой она была в день заказа. Инвестиционное золото можно приобрести и в центре продаж монетного двора.

ЧМД известен своими многолетними традициями чеканки монет. С 1994 года учреждением были изготовлены все серебряные и золотые монеты современной Чешской Республики, а с 1996 года изготавливает все монеты, находящиеся в обороте Чешского национального банка. Чешский монетный двор также занимается чеканкой персональных монет и золотых слитков.

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