Страсти по Шику

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик не перейдёт в «Ювентус». Юный чех должен был обойтись «Старой Синьоре» в 30 млн евро, однако в ходе повторного медобследования у игрока были выявлены проблемы с сердцем. Сначала «Ювентус» хотел арендовать форварда, но позднее отказался от сделки. «Пражский Телеграф» рассказывает, где может продолжить карьеру главный футбольный талант Чехии.

«Рома»

«Джалоросси» в это межсезонье лишились своего капитана и многолетнего лидера атакующих порядков Франческо Тотти. 40-летний футболист повесил бутсы на гвоздь и стал директором клуба. Таким образом, основным нападающим «Ромы» стал Эдин Джеко, за которым образовалась настоящая пропасть. Ни новое приобретение Грегуар Дефрель, ни Стефан Эль-Шаарави не способны на равных конкурировать с боснийцем, чего нельзя сказать о Патрике Шике. Он быстр, обладает прекрасным дриблингом и голевым чутьём. В пользу такого выбора говорит и стиль игры римского клуба: Эусебио ди Франческо исповедует атакующий футбол с активным подключением фланговых игроков, оставляя простор для творчества своим нападающим.

«Интер»

Миланский суперклуб продолжает активную трансферную кампанию после 7-го места, которое «россонерри» заняли по итогам прошлого сезона. Новый тренерский штаб во главе с Лучано Спалетти уже заявил о своих чемпионских амбициях, параллельно предложив за Патрика Шика около 30 млн долларов. Очевидно, что Спалетти видит чешского форварда в основном составе, так как вернувшийся из аренды Стефан Йоветич был выставлен на продажу, а бразильский итальянец Эдер был перемещён на правый фланг. Для Шика переход в «Интер» стал бы шагом вперёд: провинциальная «Сампдория» – не чета многократному чемпиону Италии.

«ПСЖ»

Ещё более агрессивно, чем «Интер», на трансферном рынке действуют парижане. После провального прошедшего сезона «ПСЖ» решил значительно укрепить состав, и Шик стал одним из нескольких десятков игроков, кто вошёл в шорт-лист катарских владельцев клуба. Несмотря на то, что переезд в Париж благоприятно скажется на финансовом положении Патрика, многие эксперты высказываются против такого варианта продолжения карьеры. Причиной тому сумасшедшая конкуренция в атакующей линии «Пари Сен-Жермен». Анхель ди Мария, Джулиан Дракслер, Эдисон Кавани, и, возможно, Неймар – в такой компании Шику, скорее всего, придётся большую часть времени провести на скамейке запасных.

«Эвертон»

Английский клуб – «тёмная лошадка» следующего чемпионата Англии. Рональд Куман создаёт в Ливерпуле интересный коллектив, который способен замахнуться на попадание в Топ-5. Шик может стать одним из тех игроков, кто может помочь мерсисайдцам добиться поставленных целей, так как после перехода Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» в обойме у «Эвертона» не осталось атакующих игроков высокого класса. Впрочем, существуют опасения, что чешский нападающий пока физически не готов к жёсткому футболу, который исповедуется на британских островах. Несколько лет на континенте, несомненно, пойдут Шику только на пользу.

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