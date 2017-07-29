Украинцы спасут сельское хозяйство

Министерство сельского хозяйства Чехии планирует привлечь до 1500 украинцев для работы в сельском хозяйстве и продовольственной отрасли. Ведомство таким образом пытается решить проблему нехватки сезонных работников.

О том, что Минсельхоз подготовил материал, который предусматривает ускорение процесса набора украинских рабочих и выдачу им разрешений на работу в ускоренном режиме, сообщил сервер euro.cz. Министерство тем самым реагирует на потребности сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также на желание самих украинцев найти достойную работу в ЕС.

«Сезонные колебания потребности в рабочей силе, наряду с неспособностью найти подходящего кандидата на рабочее место, привели к росту спроса к иностранной рабочей силе со стороны работодателей», — говорится в документе.

Ведомство полагает, что по срочному трудовому договору возможно ежегодно принимать до 1500 человек, которые работали бы от 6 месяцев до года. По мнению Минсельхоза, украинцам, заинтересованным в данной работе, следует выдавать трудовую карту без предварительной регистрации в системе Visapoint и прохождения длительной процедуры, которая в иных случаях может длиться несколько месяцев.

«Обработка заявлений будет проводиться максимально эффективно», — заверили чиновники, которые также предложили увеличить штат сотрудников МВД (на 4 человека), МИДа (+1 человек) и Государственного управления инспекции труда (+7 человек), а также отправить новых работников в чешские консульства в Украине. На эти цели из государственного бюджета может быть выделено до 9 млн крон.

Как сообщили «Пражскому Телеграфу» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, данные меры не окажут негативного влияния на рынок труда. «Речь идёт о рабочих местах, список которых будет опубликован в центральном реестре вакансий. При этом занять эту позицию смогут исключительно обладатели разрешения на работу (zaměstnanecká karta – прим. ПТ)», — пояснили в ведомстве.

Профсоюзы против

Отметим, что в сентябре 2016 года в Чехии заработала программа, предусматривающая трудоустройство 5 тысяч украинцев на рабочие специальности. Интерес со стороны к программе высокий – за первое полугодие 2017 года в ней приняло участие 1300 человек. Возможностью пользуются в основном неквалифицированные рабочие.

Впрочем, эта и другие инициативы по привлечению иностранной рабочей силы подвергаются критике, прежде всего, со стороны представителей профсоюзных объединений. Профсоюзы опасаются так называемого социального демпинга, когда дешёвая рабочая сила оставляет без работы, а соответственно, и без денег, граждан Чехии.

По мнению председателя Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозефа Стршедулы, именно из-за низких зарплат отсутствует спрос на свободные места со стороны местных жителей. «Когда вам предлагают оклад 16-17 тыс. крон «грязными», то многие безработные граждане сто раз подумают, прежде чем отказываться от социальных пособий», — полагает Стршедула.

Разделяет мнение профсоюзного лидера профессор Высшей школы экономики в Праге Войтех Кребс. «Нынешняя система квотирования иностранной рабочей силы вызывает серьёзные нарекания. В частности, нет чёткого механизма оценки и методики определения реальной потребности в иностранной рабочей силе, не существует баланса трудовых ресурсов», — указал Кребс в беседе с ПТ на недостатки действующих программ.

«Поэтому, прежде чем определять политику по привлечению иностранных трудовых мигрантов, необходимо представлять себе размеры этих потребностей и непосредственно увязывать их с перспективами социально-экономического развития государства. Аргументы, которые приводят большинство работодателей, не всегда однозначны. Иностранных работников им выгодно нанимать, так как они могут существенно сэкономить на издержках. Но в будущем это может иметь серьёзные негативные последствия для чешской экономики: из-за демпинга цены на труд часть местных работников теряет стремление и желание искать работу, а работодатели теряют интерес к их найму», — предупредил профессор.

Глас бизнеса

Вместе с тем, из-за нехватки рабочей силы чешские компании иногда готовы пренебрегать нормами, чтобы взять иностранцев на работу в обход закона. Представители бизнес-сообщества также жалуются на забюрократизованность процесса найма украинцев.

«Например, оформление документов на въезд и устройство на работу занимает много времени из-за проблемного функционирования системы предварительной регистрации Visapoint, а также неукомплектованности штата чешских консульств в Украине», — заявил, в частности, президент Аграрной палаты Чехии Зденек Яндейсек.

«О махинациях в чешских диппредставительствах известно. Записаться на приём в чешское консульство в Киеве или во Львове через систему Visapoint практически невозможно. Со слов свидетелей известно, что все свободные места обычно занимали «посредники», которые затем продавали «время регистрации» за крупные суммы», — сказал он.

Вице-президент Союза промышленников ЧР Радек Шпицар также посетовал на длительное оформление виз по различным программам. В пресс-службе МИДа ПТ заявили, что им известно об этом.

«Именно по этой причине 8 февраля кабинет министров разрешил Министерству иностранных дел отправить в консульство во Львове дополнительных сотрудников и увеличить количество украинцев, которые могут быть приглашены на работу чешскими предпринимателями, в два раза», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Там также сообщили, что в настоящее время тестируется обновление для системы Visapoint для других видов виз. Так называемая «бесконечная очередь» должна упростить запись на подачу визовых заявлений. «Она никак не ограничена ни по времени, ни по датам. Это означает, что в настоящее время во всех консульствах, где используется электронная система Visapoint, запись возможна только на 30 дней вперёд, тогда как обновлённая система сначала вносит человека в общий список ожидающих, сообщая ему лишь месяц приёма. Позднее заявителю отправляют сообщение по почте с предложением выбрать одну из нескольких доступных дат», — уточнил глава визового отдела МИД ЧР Давид Новы.

Из первых рук

«Я сомневаюсь, что так остро не хватает рабочих рук в сельском хозяйстве, — рассказала ПТ Анета П., работающая в одном из фермерских хозяйств. — Поезжайте в Среднечешский край, посмотрите, кто работает на полях. Там же одни украинцы. Ещё пару лет назад можно было увидеть вьетнамцев, румын, но они испытаний не выдержали. А украинцы – большей частью это жители Западной Украины, по всей видимости, к работе на земле приучены и потому работают в любую погоду, с шести, а когда необходимо, и с 4 часов утра до позднего вечера. Могу точно сказать, что мало кто из чехов бы на такую работу согласился. Местные могут прийти на бригаду в разгар сезона, но работать больше 8 часов не будут. А украинских работников профсоюзы не защищают. Да им это и не нужно, потому что они приехали деньги зарабатывать. И чем больше часов отработают, тем больше получат за свои сезонные работы».

Тимур Кашапов

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