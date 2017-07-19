В Праге демонтировали мемориальную доску установленную в 1945 году

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В апреле 2017 года со стены Староместской ратуши, в ходе заранее запланированных ремонтных работ, демонтировали мемориальную доску, которая была установлена в 1945 году. Доска была установлена в честь освобождения Праги Первым Украинским фронтом Красной Армии. После окончания реставрационных работ памятную доску не вернут обратно. Причина — на доске указана не корректная историческая информация, которая постоянно вызывала различные споры. На доске содержится две надписи: на русском и на чешском языках. Чешская надпись гласит: красноармейцы освободила из-за всех сил сражающуюся Прагу. Текст же на русском языке говорит о другом, — красноармейцы освободили восставшую против оккупантов Прагу.
Николай Рус
20.07.2017 at 8:59 дп
Уверен, что «не корректная историческая информация, которая постоянно вызывала различные споры», будет исправлена (хотя, честно говоря, в данном контексте не вижу особой разницы в словах «сражающуюся» и «восставшую»), и обновлённая мемориальная доска (с сохранением стиля и содержания надписей на двух языках!) будет вновь установлена на стену Староместской ратуши, а прежняя (1945 года) найдёт своё достойное место в Музее освобождения Праги. Иначе и быть не может — историческая правда об Освобождении, о братстве наших народов в борьбе против фашизма должна жить в веках! Кстати, в том месте, где я живу, проживала женщина (давно уже почившая), которая участвовала в освобождении Чехословакии. Её имя Павлова Лариса Тимофеевна. В семидесятых-восьмидесятых годах она получала от вас массу благодарностей, поздравлений, различные буклеты и журналы. Спасибо вам, что хранили память о своих освободителях. Уверен — так будет всегда!