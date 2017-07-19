В Праге демонтировали мемориальную доску установленную в 1945 году

В апреле 2017 года со стены Староместской ратуши, в ходе заранее запланированных ремонтных работ, демонтировали мемориальную доску, которая была установлена в 1945 году. Доска была установлена в честь освобождения Праги Первым Украинским фронтом Красной Армии. После окончания реставрационных работ памятную доску не вернут обратно. Причина — на доске указана не корректная историческая информация, которая постоянно вызывала различные споры. На доске содержится две надписи: на русском и на чешском языках. Чешская надпись гласит: красноармейцы освободила из-за всех сил сражающуюся Прагу. Текст же на русском языке говорит о другом, — красноармейцы освободили восставшую против оккупантов Прагу.

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