«Волга 2020»: попытка возродить легенду

Концепт «Волга 2020», разработанный дизайнером Александром Штормом, является попыткой воскресить культовый советский бренд. Пока это лишь фантазия конкретного дизайнера, а не разработка Горьковского автозавода. Более того, в ближайшее время ГАЗ будет заниматься контрактной сборкой иномарок. Марка легковых автомобилей «Волга» просуществовала чуть больше 50 лет (1956–2010 гг.). Первой машиной под этим именем стал поистине легендарный седан ГАЗ-21. Новый концепт выделяют мускулистые линии, приземистый силуэт и огромное панорамное ветровое стекло. При этом портал Carscoops отмечает, что «конечный результат выглядит немного грубо».

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