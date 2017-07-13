«Волга 2020»: попытка возродить легенду

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Концепт «Волга 2020», разработанный дизайнером Александром Штормом, является попыткой воскресить культовый советский бренд. Пока это лишь фантазия конкретного дизайнера, а не разработка Горьковского автозавода. Более того, в ближайшее время ГАЗ будет заниматься контрактной сборкой иномарок. Марка легковых автомобилей «Волга» просуществовала чуть больше 50 лет (1956–2010 гг.). Первой машиной под этим именем стал поистине легендарный седан ГАЗ-21. Новый концепт выделяют мускулистые линии, приземистый силуэт и огромное панорамное ветровое стекло. При этом портал Carscoops отмечает, что «конечный результат выглядит немного грубо».
Владимир Викторович
13.07.2017 at 6:29 пп
Сожалею, что в последние годы ХХ века , с появлением модели ГАЗ-2410 имидж Волги скатился от престижа до позора. Наша страна гробила дотации на возрождение этого хлама, но рынок сказал своё тьфу и повернулся к автомобилям, которые хотя бы заводились. Как раз наоборот — Шкода от автобыдла поднялась до престижной
марки — модели с динамикой и дизайном, достойными уважения. Если возрождать — то Татру 603 («шестьсот тройку»), 8 цилиндров с воздушным охлаждением — то, чего не хватает лично мне. Присоединяйтесь, господа! А то заканчивать пост пословицей «что ни делает дурак, то он делает не так» не с руки.