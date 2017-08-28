28 августа в Российском центре науки и культуры ройдёт круглый стол посвященный детской дипломатии

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Насыщенным будет понедельник 28 августа в Российском центре науки и культуры. В 10 часов утра в Хрустальном зале пройдёт круглый стол «Детская дипломатия: что можем сделать для мира и сотрудничества наших стран?» В нём примут участие учащиеся гимназии №1 города Новосибирска, чешские школьники и студенты, а также участники детской площадки на 35-й сессии Организации Объединённых Наций. А в 13.00 в Большом зале пройдёт творческая встреча с российской актрисой театра и кино, телеведущей Екатериной Шпицей, после которой состоится показ российского комедийного фильма режиссёра Марии Кравченко «Завтрак у папы» (2016 г.). Вход свободный.
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