«Алютех» расширяет бизнес в Чехии

Чешская компания группы «Алютех» (белорусского производителя воротных систем и погрузочного оборудования), открытая в 2010 году для экспансии на западноевропейский рынок, в течение этого года переедет из Бор — у — Тахова в расположенный недалеко от Пльзеня логистический комплекс Panattoni Pilsen Park West.

Благодаря этой миграции логистические мощности Alutech System увеличатся на 1,7 тыс. кв. метров, и это позволит компании более эффективно обслуживать рынки Западной и Центральной Европы. Завершить переезд и запустить новый объект планируется в начале 2018 года, передает ej.by.

С прошлого года Алексей Жуков, являющийся основным владельцем «Алютеха», занимается реструктуризацией другого своего бизнеса на западном направлении. В 2013 году «Алютех» приобрел в Германии известного производителя секционных ворот GuentherTore Systems. Бизнесмен надеялся с помощью этой сделки укрепить позиции на европейском рынке и использовать каналы продвижения немцев в Азии и Африки. В течение 2014-2015 годов с целью достижения поставленной задачи (увеличения оборота в 2-2,5 раза) Алексей Жуков и его команда занималась реструктуризацией актива. К концу 2015 года, как сообщал руководитель «Алютеха», выручка GTS выросла на 20%. Неожиданной стала информация, распространенная в начале лета 2016 года рядом региональных немецких СМИ. Последние написали о начавшейся в отношении GTS процедуры банкротства, введении внешнего управления и намерении уволить 224 работников немецкого завода. В ответ представители «Алютеха» заявили, что это — продолжение реструктуризации немецкого подразделения, которое заключается в переносе мощностей GTS в Беларусь и сохранении в Германии только дистрибуционной структуры. Завершить этот процесс планировалось до конца 2016 года.

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