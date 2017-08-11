Андрей Бабиш: лишение депутата неприкосновенности — последний отчаянный шаг коррумпированной системы

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Полиция Чешской Республики настаивает на открытии уголовного преследования лидера политической партии ANO Андрея Бабиша и первого зампреда партии ANO Ярослава Фалтынка. Эта информацию ранее, 10 августа 2017 года, подтвердил председатель Палаты депутатов парламента Чехии Ян Гамачек. Андрей Бабшиш считает, что это провокации и попытки снизить политический рейтинг партии ANO и тем самым отобрать часть электората перед избирательной гонкой.
“Сегодня я получил прошение из отдела борьбы с экономическими преступлениями о согласии на судебное преследование двух депутатов: Андрей Бабиш и Ярослав Фалтынка ”, подтвердил информацию Ян Гамачек.
В прошении речь шла о предполагаемом злоупотреблении сельскохозяйственных субсидий на “Гнездо Аиста“ (Čapí hnízdo) на сумму 50 миллионов крон. На данный момент дело находится под контролем Управления муниципальной прокуратуры в Праге.
Дело находится под контролем Управление муниципальной прокуратуры в Праге. «Я могу подтвердить, что полиция передала прошение в Палату депутатов с просьбой о выдаче для уголовного преследования двух членов парламента ”, — комментирует пресс-секретарь прокурора Штепанка Зенклова.
«На данный момент прямых обвинений нет», уточняет пресс-секретарь прокурора Штепанка Зенклова.
Полиция и прокуратура о своих дальнейших шагах не сообщает.
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