Андрей Бабиш: лишение депутата неприкосновенности — последний отчаянный шаг коррумпированной системы

Полиция Чешской Республики настаивает на открытии уголовного преследования лидера политической партии ANO Андрея Бабиша и первого зампреда партии ANO Ярослава Фалтынка. Эта информацию ранее, 10 августа 2017 года, подтвердил председатель Палаты депутатов парламента Чехии Ян Гамачек. Андрей Бабшиш считает, что это провокации и попытки снизить политический рейтинг партии ANO и тем самым отобрать часть электората перед избирательной гонкой.

“Сегодня я получил прошение из отдела борьбы с экономическими преступлениями о согласии на судебное преследование двух депутатов: Андрей Бабиш и Ярослав Фалтынка ”, подтвердил информацию Ян Гамачек.

В прошении речь шла о предполагаемом злоупотреблении сельскохозяйственных субсидий на “Гнездо Аиста“ (Čapí hnízdo) на сумму 50 миллионов крон. На данный момент дело находится под контролем Управления муниципальной прокуратуры в Праге.

Дело находится под контролем Управление муниципальной прокуратуры в Праге. «Я могу подтвердить, что полиция передала прошение в Палату депутатов с просьбой о выдаче для уголовного преследования двух членов парламента ”, — комментирует пресс-секретарь прокурора Штепанка Зенклова.

«На данный момент прямых обвинений нет», уточняет пресс-секретарь прокурора Штепанка Зенклова.

Полиция и прокуратура о своих дальнейших шагах не сообщает.

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