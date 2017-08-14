Антироссийские санкции могут ударить по Чехии

Новый пакет антироссийских санкций, утвержденный Конгрессом США и подписанный президентом Дональдом Трампом, может негативно сказаться на деятельности чешских компаний, которые работают в газовой сфере, и ударить по государственному бюджету ЧР.

Новые санкции направлены, прежде всего, против компаний, которые участвуют в российском проекте «Северный поток-2». Чешские компании не инвестируют в запланированный газопровод. И все равно эти санкции, как подчеркивает портал Tiscali.cz, могут навредить Чехии.

Санкции против инвесторов заставят многие фирмы отказаться от проекта, потому что иначе им могли бы заблокировать выход на американский рынок. Строительство газопровода, таким образом, окажется под вопросом, а это может отразиться на регулярности поставок газа в случае российско-украинских разногласий.

Кроме того, Чехия может лишиться шанса стать в будущем важным энергетическим перекрестком, через который газ будет поступать не только с востока на запад, но и, главное, с севера на юг. На росте поставок газа заработала бы, прежде всего, компания Net4Gas, которая обладает монополией на транспортировку газа по Чехии. Этой фирме, за которой стоит консорциум, возглавляемый фондом немецкой страховой компании Allianz, полагались бы большие транзитные сборы в размере нескольких миллиардов крон.

Государство получило бы 19% от них. Кроме того, в Чехию могли бы поступать инвестиции на новые газовые хранилища и новые газопроводы.

Всему этому могут помешать санкции, направленные против газопровода, проложенного по дну Балтийского моря.

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