Банановое счастье

Датский студент Дейн Нэш придерживается необычной диеты, съедая в неделю по 150 бананов. 21-летний Дейн, приверженец веганства и сыроедения, считает, что придумал прекрасный рацион, который к тому же помогает ему избавиться от прыщей. Каждое утро Дейн начинает с полезного завтрака, состоящего из смузи, в который идёт 10–12 бананов и около 300 грамм шпината. Потом бананы комбинируются с другими продуктами, которые не проходят термообработку. Кроме того, студент покупает бананы оптом и на собственном опыте убедился, что такое питание – ещё и отличный способ сэкономить, ведь Дейн тратит на еду около 160 фунтов в месяц.

Похожие статьи