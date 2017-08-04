Бэби-бокс: без мамы, но живой

23 июля в пльзеньский бэби-бокс с разницей в несколько часов положили двух младенцев. Один из них был завёрнут в халат и здоров, он получил имя Павел. Другой же, названный Людеком, был закутан в кусок свитера и находился в плохом состоянии, на его теле были обнаружены синяки. Три дня спустя Людек умер, его мать нашли и предъявили ей обвинение в убийстве, так как выяснилось, что изначально она хотела убить ребёнка после домашних родов.

Мать женщины-роженицы, случайно узнавшая о том, что её дочь хочет задушить своего новорождённого, убедила её отвезти ребёнка в бэби-бокс, надеясь, что это спасёт ему жизнь и избавит её дочь от необходимости что-то решать. Что же такое бэби-бокс – шанс на спасение или отказ от необходимости отвечать за свои поступки?

«Окно жизни»

Бэби-бокс – это так называемое «окно жизни», специально оборудованное место для анонимной передачи ребёнка на попечительство государственным службам. Как правило, они располагаются при больницах, поликлиниках и религиозных организациях. Для сохранения анонимности родителя они находятся в таком месте, где нет окон или камер. Со стороны улицы у бокса есть дверца, через которую человек может положить ребёнка внутрь кроватки-колыбели. Через 30 секунд после закрытия дверца блокируется, и снаружи её открыть уже нельзя; в это же время персонал больницы получает сигнал о том, что внутри находится ребёнок.

Сразу после этого ребёнок поступает к врачам, они осматривают его, и при необходимости он получает медицинскую помощь, полиция оформляет ребёнка, а потом его передают органам опеки. Около бэби-боксов всегда висят информационные плакаты, рассказывающие о том, где мать ребёнка может получить психологическую, юридическую и иную помощь для себя и младенца. В течение полугода после отказа от ребёнка мать может вернуть его себе, сделав ДНК-тест. Через шесть месяцев сведения о младенце попадают в базу данных детей-сирот.

В первую очередь бэби-боксы создаются для того, чтобы снизить процент инфантицида – убийства детей своими матерями. Их цель – сохранить жизнь ребёнку, которого по каким-то причинам не может или не хочет содержать его мать. Бэби-бокс гарантирует анонимность матери и тем самым освобождает её от социальных проблем, связанных с отказом от ребёнка.

Причины и следствия

Причины отказа от ребёнка могут быть самые разные: отсутствие денег, работа, проблемы со здоровьем у матери или ребёнка, осуждение со стороны родственников, алкоголизм или наркомания родителей, наличие нескольких старших детей, незапланированная беременность, страх перед абортом, отсутствие психологической поддержки, измена, уход или отсутствие партнёра.

В восточных странах, где практикуется убийство новорождённых девочек из-за того, что в будущем за них придётся платить большое приданое, бэби-боксы действительно спасают многие сотни жизней. В этом плане возможность анонимно отказаться от ребёнка в итоге спасёт жизнь не только ему, но и его матери, потому что за убийство своего ребёнка она получила бы тюремный срок. Шансы, что родители вернутся за оставленным в торговом центре, на улице или в парке младенцем, минимальны, потому что в данном случае, помимо морали, ими управляет и страх перед уголовным наказанием.

С юридической точки зрения использование бэби-бокса одновременно гарантирует ребёнку право на жизнь, закреплённое в статье 6 Конвенции ООН по правам ребёнка, и нарушает его право на самоидентификацию и на то, чтобы знать своих родителей, гарантированное в статье 7 и 8 конвенции. Однако в данном случае право на жизнь является более важным и фундаментальным, чем право знать своё происхождение и семью.

Сторонники и противники

Как и любое широко обсуждаемое социальное явление, бэби-боксы имеют своих противников и сторонников. Так, некоторые специалисты в области защиты прав детей считают, что наличие бэби-боксов провоцирует мать отказаться от ребёнка. Бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов утверждал, что установка боксов освобождает родителей от ответственности за своего ребёнка. Он предполагал, что наибольшую популярность бэби-боксы получат среди старшеклассников и это будет сродни торговле наркотиками.

Противники бэби-боксов полагают, что широкое информирование о боксах нанесёт удар по «традиционным семейным ценностям» и спровоцирует не только отказы от новорождённых, но и от детей вообще, тем самым родители будут перекладывать ответственность за своего ребёнка на плечи государства. Кроме того, Министерство здравоохранения ЧР борется за то, что каждый ребёнок имеет право знать о своём происхождении, анонимность не даёт ему восстановить свою семью и информацию о его происхождении.

Сторонники бэби-боксов, в частности, их основатель в Чехии Людвиг Гесс, настаивают на том, что спасти жизнь ребёнку важнее, чем привить материнский инстинкт или чувство ответственности его родителям. Они упоминают, что боксы нужны на крайний случай и вовсе не обязательно оставлять в них всех детей. Клаудиа Клир, исследователь проблемы детоубийств в Европе, указывает на прямую связь между возможностью анонимно родить и оставить своего ребёнка и снижением числа инфантицидов. Наличие бэби-боксов позволяет оставить ребёнка в удобном помещении, где его сразу же осмотрят, что является хорошей альтернативой публичным местам, в которые иногда подкидывают детей. Защитники боксов также полагают, что ребёнка в боксе оставляют матери, которые иначе могли бы его убить, и это как раз говорит о том, что человек берёт на себя ответственность и не хочет совершать преступление.

Не делая выводы

В настоящее время в Чехии установлен 71 бэби-бокс, через которые прошло 157 младенцев. 11 из них – за 2017 год. 27 бэби-боксов – «сиротские», за всё время их существования в них не оставили детей, в то время как через самый первый бокс, открытый в клинике в пражском районе Глоубетин, прошло уже 25 младенцев. На втором месте по приёму новорождённых находится бокс в больнице Милосердных Братьев в Брно: им воспользовались родители 16 малышей. Большая часть боксов за всё время своего существования помогла всего двум-трём детям, но ведь речь идёт о человеческой жизни.

Антонина Мальгина

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