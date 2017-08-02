Бедная наследница миллиардера

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На свадьбе председателя движения ANO Андрея Бабиша присутствовало 200 гостей, из них только 3 – политики. Перед процессией возле скандально известного «Гнезда аиста» (Čapí hnízdo) проезжали автомобили, из репродукторов раздавались антибабишевские лозунги. СМИ и политики ещё до свадьбы говорили о том, что эта акция подготовлена к осенним выборам в парламент и может быть на руку жениху. А вот невеста после свадьбы с миллиардером может получить в собственность дом в Пругонице и авторское право на движение ANO, которое было зарегистрировано Бабишем таким образом, что наследовать пост председателя движения могут либо его дети, либо супруга.
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