«Бессмертный полк» в Европе: акция памяти в Германии

Прошедшая в Москве конференция «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945» собрала координаторов акции «Бессмертный полк» из девяти стран мира: из Армении, Испании, Литвы, Ливана, Чехии, Сербии, Ирландии, Швейцарии и Приднестровья. «Бессмертный полк» охватил почти весь мир. Более 140 стран ежегодно принимают в участие в акции, и в дальнейшем движение привлечёт ещё больше участников и гостей. О том, как проходила акция в Германии, «Пражскому телеграфу» рассказал координатор «Бессмертного полка» в Германии от Общегерманского координационного совета (ОКС) российских соотечественников Борис Зильберберг.





В День Победы в Страсбурге пела «Русская душа»

В День Победы в Страсбурге по улицам города прошёл «Бессмертный полк», в рядах которого шли и наши соотечественники из Германии – члены музыкально-поэтического клуба «Русская душа».

«Мы хотим, чтобы помнили о той страшной войне, об ужасах, горе, лишениях, которые она принесла, – рассказали члены клуба «Русская душа», участники празднования Дня Победы в Страсбурге, журналисту портала «Русское поле». – И поэтому музыкально-поэтический клуб «Русская душа» принял участие в акции «Бессмертный полк» и в концерте, посвящённом Дню Победы, который прошёл в Страсбурге 8 мая 2017 года».

По одной из главных улиц Страсбурга прошли 500 человек, неся в руках портреты родных и близких, не вернувшихся с полей сражений. В одной колонне шли жители Франции, Германии, России, Сербии. Здесь были участники французского Сопротивления и потомки воинов Советской армии.

Возглавлял шествие французский оркестр, а замыкала группа в форме американской армии и военная техника времён Второй мировой войны.

После того как шествие завершилось, в парке Цитадель, который является знаковым местом для города, именно здесь проходила линия обороны города в 1945 году, состоялся концерт для участников мероприятия и гостей. На площади парка была развернута полевая кухня.

На открытой площадке выступали творческие коллективы Страсбурга, а также Владимир Тиссен, автор и исполнитель песен из Германии, и Лариса Лемер.

Нюрнберг: не должно быть неизвестных имён

Сотни людей собрались 9 мая 2017 года на Южном кладбище в Нюрнберге, где покоятся останки более 5000 советских воинов, попавших в плен во время Второй мировой войны и угнанных в Германию для принудительных работ.

В Нюрнберге как раз и находился большой лагерь для военнопленных. Большинство из похороненных на Южном кладбище умерло от измождения, болезней, непосильного труда, о чём свидетельствуют документы лазарета лагеря. Хоронили их в братских могилах по 400–500 человек.

Сейчас на русском участке кладбища возвышается 10-метровый православный крест. Местные власти добросовестно ухаживают за могилами. И даже восстановили имена всех солдат и офицеров, захороненных здесь.

Вот уже почти 20 лет 9 мая на этом кладбище Русский центр совместно с Генеральным консульством России в Мюнхене, Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, почётным консулом господином Кнауфом, православными приходами Нюрнберга организует церемонию возложения венков и цветов, траурный митинг и панихиду.

В двенадцать часов дня все собравшиеся приняли участие в траурном митинге и православной панихиде. После траурного митинга люди, собравшиеся на кладбище, двигались от обелиска к обелиску, возлагая цветы и зажигая свечи. В считанные минуты все плиты были покрыты цветами. У многих были слезы на глазах.

Среди участников памятного мероприятия было много молодых людей и детей. Многие пришли с фотографиями своих близких и родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Три года назад Нюрнберг присоединился к народной акции «Бессмертный полк». И это тоже была инициатива Русского центра.

В течение трёх лет Центр помогает людям, в основном старшего возраста, увеличивать фронтовые фотографии и оформлять плакаты-щиты.

Среди фотографий – не только родственники жителей Нюрнберга, но и погибшие солдаты, похороненные на Южном кладбище Нюрнберга, чьих родных в России разыскали энтузиасты-поисковики.

Оживают утерянные имена

Несколько лет Русский центр тесно сотрудничает с Феликсом Измайловым (г. Москва), который нашёл здесь среди захороненных своего деда Василия Измайлова, а потом решил упорядочить данные по всем захороненным и известить родных. Ведь очень многие в России не знают, где покоится прах их отцов, сыновей, братьев.

На сегодня проведена огромная работа: составлен полный перечень (паспорт захоронения) всех плит с именами по-немецки, датами рождения и смерти, а также самое главное – восстановлены русские фамилии, имена и отчества похороненных. Создана методика сопоставления немецких данных с документами сайта Министерства обороны России.

За это время найдено и оповещено 125 семей, которые не знали о судьбе своих родственников, числившихся пропавшими без вести. Также создан сайт bezvesti.net, где можно найти всю информацию и списки захороненных на Южном кладбище.

В канун праздника Феликс и Елена Измайловы прилетели в Нюрнберг: в России нашлись родственники (дети и внуки) ещё двух из захороненных в Нюрнберге воинов, двух Андреев – Березинского и Багаева.

Во время церемонии Феликс Измайлов набрал земли с их могил для передачи родственникам: по православной традиции это означает, что воин вернулся домой.

Невероятно кропотливый, с полной отдачей и от всего сердца труд Феликса по поиску родственников, захороненных в Нюрнберге, даёт итоги: 125 семей нашли своих родных, пропавших без вести.

9 мая на странице Татьяны Барановской в Фейсбуке появилась фотография братской могилы Южного кладбища города Нюрнберга и запись: «Всё! В истории моего дедушки Андрея нет белых пятен. Замечательный подарок к Празднику Победы. Ещё раз низкий поклон и благодарность Феликсу Измайлову за его нужный труд. Никто не забыт и ничто не забыто! Светлая память героям, павшим за нашу счастливую жизнь. (15 строка сверху: Bagaev Andrey 26.10.1905-6.01.1944)…».

В Кёльне – первый автопробег в честь Дня Победы

Впервые в истории земли Северный Рейн-Вестфалия, в Кёльне, состоялся авто-мотопробег, посвящённый Дню Победы, в котором приняли участие десятки машин, мотоциклов и несколько сотен человек. Мероприятие было организовано русскоязычными жителями города, которые входят в инициативную группу «Память».

Как рассказала Ирина Тимофеева, несмотря на то что 8 мая в Германии – рабочий день, русскоязычные жители Кёльна и близлежащих городов приехали на своих машинах и мотоциклах. Транспортные средства они украсили флагами, знамёнами, георгиевскими ленточками.

Колонна проехала с севера на юг через центр Кёльна к братской могиле советских военнопленных в районе Кёльн-Порц. В автопробеге приняли участие более 60 машин и 20 мотоциклов, а в самой акции – свыше 400 человек.

Перед собравшимися выступили организаторы мероприятия – группа «Память», представители казачества, ребята из группы «Мото стрижи», священник православной церкви Святого Константина и Елены отец Виктор, который отслужил панихиду по усопшим.

Звучала музыка и песни военных лет. Собравшиеся почтили память всех, кто погиб в этой страшной войне, минутой молчания и возложили цветы. Об этой акции написала немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger в статье Autokorso in Köln Sowjetischer Konvoi erinnert an Ende des Zweiten Weltkriegs.

В Магдебурге: победили, потому что были вместе

К собравшимся у памятника на кладбище павших советских воинов в Магдебурге (Nordpark) соотечественникам обратился председатель КС РС Саксонии-Анхальт Николай Кляйн (руководитель общества «Меридиан»). «Мы все собрались сегодня в одно время, чтобы помянуть всех павших в лихолетье одной из величайших битв Добра против Зла, – сказал Николай Кляйн. – Если вы прочтëте имена на могильных плитах этого кладбища павших советских воинов, вы увидите, что здесь лежат сыны и дочери нашей Великой Родины – Советского Союза. Не случайно на входе написано на немецком и русском языках: «Кладбище павших советских воинов». По их именам вы определите, что здесь лежат христиане, иудеи, мусульмане. Они лежат здесь вместе, без разделения по вере, родному языку и места их рождения».

По мнению Николая Кляйна, все эти люди сражались плечом к плечу, спасая каждый свою семью: один, чтобы она не попала в неволю, другой, чтобы еë вызволить из неволи. Но все вместе они спасали свою Родину от уничтожения, своих детей и внуков от рабства, чтобы вместе с национал-социализмом не пришëл Холокост на советскую землю.

«Вглядитесь в мои глаза, –обратился он к присутствующим. – И моими глазами мордвина смотрят на вас братья моего отца, который вернулся с фронта инвалидом после осколочного ранения. На вас смотрит также мой земляк, Герой Советского Союза мордвин Кижеватов Андрей Митрофанович, из с. Селикса (ныне Кижеватово) Пензенского района Пензенской области. Лейтенант Кижеватов, начальник 9-й заставы 17-го погранотряда, располагавшейся в цитадели Брестской крепости у Тереспольских ворот, с первых минут войны организовал упорное сопротивление врагу. Я с гордостью за моих соплеменников могу сказать, что в годы Великой Отечественной войны 105-ти представителям моего малого по меркам Советского Союза народа присвоено звание Героя Советского Союза».

Под знаменем Победы – по Мюнхену

В Баварии в канун Дня Победы состоялись многочисленные мероприятия, на которых пришедшие отдали дань памяти погибшим в страшные годы Великой Отечественной войны. На кладбищах, где находятся захоронения погибших воинов, военнопленных, прошли панихиды и литии в память безвинно погибших.

В Мюнхене в этом году «Бессмертный полк» проводился в первый раз. Благодаря его организаторам – активистам мюнхенского отделения движения «Суть времени», при информационной поддержке Координационного совета соотечественников Баварии – на памятный митинг в Мюнхене собралось более 400 человек.

Здесь были не только жители Мюнхена и окрестностей, приехали люди и из других городов. Например, красный флаг СССР, под которым сражались советские люди с фашистской Германией, привезли из далёкого Деггендорфа. Ребята узнали о мероприятии из интернет-источников, как и другие участники, приехавшие в Мюнхен из разных городов.

Венки и цветы к мемориалам в эти дни возлагались и официальными лицами, и местными жителями, и гостями Германии. На еврейском кладбище в Мюнхене, на кладбище в Нюрнберге с утра 9 мая собрались сотни человек, выступали официальные лица города, представители консульств разных стран. Речи звучали и на русском, и на немецком языках.

В Гамбурге: с песнями военных лет

В акции памяти «Бессмертный полк», состоявшейся в Гамбурге, приняло участие около 500 человек – местные жители и гости города. Организатором акции в Гамбурге была Ирина Ильина.

«Мы прошли по центру города с песнями военных лет, – рассказывает на своей странице в соцсети Лариса Сатир. – Я несла портрет деда, а сердце стучало: «Я – твоя кровь, Я – твоя Память»…

Участниками акции были люди разных возрастов, пришло много молодёжи, школьников; приходили целыми семьями. Кроме наших соотечественников, акцию поддержали и местные немцы. В завершение шествия на Ратушной площади состоялся небольшой концерт, где мог выступить каждый желающий, прочитать свои стихи. Затем в небо выпустили голубей – символ мира.

По словам координатора «Бессмертного полка» от Общегерманского КСРС Бориса Зильберберга, акцию памяти поддержали наши соотечественники во всех землях ФРГ, которые не только чтут и помнят своих близких и всех тех, кто освободил мир от нацизма, но и хотят дружеских отношений, более тесного сотрудничества между Россией и Германией, несмотря на те противоречия, которые существуют сегодня.

«Бессмертный полк» прошёл в Дахау и Хебертсхаузене. Его участники провели памятные митинги, возложили венки и цветы к мемориалам. Подробнее о том, как проходила акция памяти в Германии, можно узнать на сайте: http://russkoepole.de/ru/proekty/bessmertnyj-polk/

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