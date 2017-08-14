Безвизовый режим между Чехией и Украиной почти ничего не изменил

Вот уже два месяца, как между Украиной и ЕС действует безвизовый режим для туристов. О том, как это нововведение повлияло на отношения Чехии и Украины, в интервью Sputnik рассказал политолог и гражданский активист Ян Миклас.

По его словам, на практике последствия введения безвизового режима между ЧР и Украиной ощущаются минимально. На туризм это мало повлияло, потому что подавляющая часть украинцев едет в ЧР работать, а для работников по-прежнему действуют специальные правила и нормы. Так что ни турпоток, ни поток рабочей силы, по словам чешского политолога, не увеличился.

Миклас отметил, что многие в ЧР, в том числе представители партии KSČM, предостерегают от послаблений для украинских работников, потому что трудовая миграция с Украины в Чехию может негативно повлиять на чешский рынок труда и зарплаты. Единственный, кто заинтересован в притоке рабочих с Украины, это «крупный бизнес». «Ему нужны рабочие, готовые работать за минимальные деньги, и бизнесу неважно, что это принесет отечественным работникам», — отметил Миклас.

Что касается турпотока с Украины, то последних данных пока нет, а в 2016 году прослеживалась явная тенденция к уменьшению количества украинских туристов, приезжающих в ЧР. «Например, число украинских туристов, пробывших в Праге более одной ночи, снизилось на 12 тыс. человек. Это подтверждает реальное обнищание украинского общества и то, что все меньше людей может позволить себе отдыхать за рубежом. Введение безвизового режима, скорее всего, ничего не изменит», — заявил чешский политолог.

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