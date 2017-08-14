Безвизовый режим между Чехией и Украиной почти ничего не изменил

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Вот уже два месяца, как между Украиной и ЕС действует безвизовый режим для туристов. О том, как это нововведение повлияло на отношения Чехии и Украины, в интервью Sputnik рассказал политолог и гражданский активист Ян Миклас.
По его словам, на практике последствия введения безвизового режима между ЧР и Украиной ощущаются минимально. На туризм это мало повлияло, потому что подавляющая часть украинцев едет в ЧР работать, а для работников по-прежнему действуют специальные правила и нормы. Так что ни турпоток, ни поток рабочей силы, по словам чешского политолога, не увеличился.
Миклас отметил, что многие в ЧР, в том числе представители партии KSČM, предостерегают от послаблений для украинских работников, потому что трудовая миграция с Украины в Чехию может негативно повлиять на чешский рынок труда и зарплаты. Единственный, кто заинтересован в притоке рабочих с Украины, это «крупный бизнес». «Ему нужны рабочие, готовые работать за минимальные деньги, и бизнесу неважно, что это принесет отечественным работникам», — отметил Миклас.
Что касается турпотока с Украины, то последних данных пока нет, а в 2016 году прослеживалась явная тенденция к уменьшению количества украинских туристов, приезжающих в ЧР. «Например, число украинских туристов, пробывших в Праге более одной ночи, снизилось на 12 тыс. человек. Это подтверждает реальное обнищание украинского общества и то, что все меньше людей может позволить себе отдыхать за рубежом. Введение безвизового режима, скорее всего, ничего не изменит», — заявил чешский политолог.
Алексей
14.08.2017 at 5:41 пп
Мне непонятна позиция журнала. Украинофобские мотивы какие-то. Причем во многих публикациях. Гражданский активист-это, очевидно, максимум, который вы смогли найти для компетентной оценки? Тем более, что даже в статье вы даете данные 2016 года, когда поток туристов уменьшился. Безвизовый режим не решает вопросы трудоустройства в иностранном государстве. И жители Украины это понимают, как бы вы это не преподносили в своих статьях. Однако, это дает возможность экономить время и деньги,которые были необходимы для открытия виз украинцам, дает возможность планировать поездку по выгодным ценам на туры, на авиабилеты. Это дает возможность беспрепятственно проведывать своих родственников в удобное время. Особенно пожилым людям, у которых возникают проблемы при открытии виз в государствах, где по прежнему эту визу открывать надо. Безвизовый режим позволяет человеку, который хочет попробовать себя в работе за границей иметь несколько собеседований, поиска работы, обращаться в центры помощи для иностранцев. Это позволяет бизнесмену в любое время приехать и ознакомиться с инвест климатом, особенностями ведения бизнеса. А туристические туру в Украине никогда не стоили дорого в Чехию. Так что убрав проблему открытия визы, они будут еще больше востребованы. Так что украинцы разных социальных групп и по разным причинам очень довольны этим событием. А чешские работодатели (например, которые участвуют в программе для украинских врачей) очень довольны, что для украинцев упростились визиты для сдачи опробации, а так же для личного знакомства. А вы и ваши журналисты не имеют должного образования, чтоб понять элементарные экономические плюсы свобод передвижения. И в авторитетах у вас гражданские деятели и политологи. И, между прочим, во все времена считалось, что определенная политическая приверженность журналиста или издательства к какой-то одной линии всегда пропитывают его деятельность и приводят к его краху. Незаангажированно материал нужно уметь подавать, но это требует профессионализма)