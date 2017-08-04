Бизнес на куриных яйцах

Санкции, птичий грипп и африканская чума свиней сильно ударили по чешскому экспорту сельскохозяйственной продукции в Россию. Одним из немногих сегментов, который продолжает наращивать поставки в РФ, является производство инкубационных яиц.

Коммерческий директор Mach Drůbež Рихард Мах считает, что причины популярности чешских инкубационных яиц стоит искать в прошлом. «После распада соцлагеря администрация американского президента Джорджа Буша-старшего подписала торговое соглашение с СССР о поставках в страну замороженных куриных окорочков. Так как в те времена советские прилавки практически пустовали, «ножки Буша» пользовались большой популярностью и помогли Советскому Союзу пережить самый сложный период перехода к рыночной экономике», — говорит он.

Цыплят и не пересчитать

«К началу 2000-х гг. на Россию приходилось до 40 % экспорта окорочков из США. После запрета на ввоз американской сельскохозяйственной продукции российские власти начали инвестировать гигантские деньги в птицеводческую отрасль, чтобы обеспечить себя мясом птицы, — напоминает Мах. — Но в то время, как построить птицефермы и цеха по убою скота довольно просто, наладить производство собственных инкубационных яиц требует значительно больше времени. Отсюда высокий спрос на отлично зарекомендовавшую себя на мировом рынке чешскую продукцию».

Слова представителя Mach Drůbež подтверждает статистика за 2016 год. За этот период Европейский Союз экспортировал в Россию более 580 млн инкубационных яиц, из которых 140 млн пришлось именно на Mach Drůbež. «Таким образом, наша доля составила 19%», — говорит Мах.

Как отмечает бизнесмен, объёмы поставок за последние несколько лет стабилизировались на высоком уровне: «Не повлияла на это даже эпидемия птичьего гриппа, которая стала причиной временного отказа российских властей от закупок чешской сельскохозяйственной продукции».

Компания Mach Drůbež была основана в 1992 году. Её центральный офис и собственный инкубатор находятся в городе Литомышл. Некогда небольшая фирма, бессменным руководителем которой является Йиржи Мах, представляет собой сегодня крупнейший комплекс инкубаторов в Чехии и Словакии.

За 25 лет своего существования предприятие увеличило мощность инкубаторов с изначальных 200 тыс. до нынешних 3,2 млн цыплят в неделю, мощность ремонтных ферм – до 2 млн голов в год, а производство инкубационных яиц – до 300 млн в год. В настоящее время компания занимает приблизительно 30% рынка суточных цыплят бройлеров в Чешской Республике, в Словакии её доля превышает 62%. Mach Drůbež также занимает второе место по количеству контрактов с Россией среди всех иностранных производителей инкубационных яиц.

Экспертное мнение

Эксперты и участники рынка также говорят о довольно высокой зависимости РФ от зарубежных поставок инкубационных яиц. По данным Росптицесоюза, в страну ввозится около 10% от общего объёма используемого инкубационного яйца. «Ежегодно мы закупаем 7 млн суточных цыплят и 830 млн инкубационных яиц», — сообщал в конце прошлого года и глава Минсельхоза РФ Александр Ткачёв.

По оценке независимых экспертов, доля импорта ещё выше и может достигать примерно 30% от общей потребности страны в этом генетическом материале. Это одна из причин, по которой правила ввоза инкубационного яйца в РФ отличаются от тех, которые действуют для остальной европейской сельскохозяйственной продукции, импорт которой был запрещён в 2014 году. Ограничения по ввозу здесь применяются «к отдельным административным территориям», а не странам.

Тем не менее, специалисты указывают на то, что в ближайшем будущем Чехия может потерять российский рынок инкубационных яиц. В частности, представители Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) указывают на резкое сокращение импортных поставок инкубационного яйца в 2016 году до 572 млн штук или на 18%.

«Наибольшее снижение импорта коснулось Турции и Украины, поставки из которых были ограничены. Более чем в два раза упал импорт из Бельгии и Венгрии, крупнейший поставщик, Нидерланды, сократил ввоз на 15%. Импорт стал резко сокращаться с марта 2016 года, что стало следствием увеличения внутреннего производства инкубационного яйца, которое развивают крупные птицеводческие холдинги», — поясняет ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько.

В 2017 году снижение ввоза инкубационного яйца продолжится, прогнозирует ИКАР. Основные причины те же: замедление темпов роста птицеводческой отрасли и развитие крупных проектов отечественных производителей.

В частности, птицеводческий холдинг «Белая птица» объявил о реализации проекта масштабного инкубатория в Ростовской области мощностью до 160 млн яиц в год. Заметным игроком на этом рынке является и чешская Bauer Technics, которая собирается построить в Самарской области несколько птицеводческих комплексов, в том числе инкубатор по выпуску более 60 млн инкубационных яиц в год. На данный момент компания ведёт переговоры с руководством российского региона.

Импортозамещение с чешским акцентом

Первый шаг в этом направлении был сделан в 2016 году, когда состоялась встреча представителей Bauer Technics и губернатора Самарской области Николая Меркушкина. По её итогам глава чешской компании Карел Ликарж заявил о заинтересованности в реализации агропроектов в регионе.

Как заявил Ликарж, самарский рынок является одним из самых перспективных в Российской Федерации. Кроме этого, речь шла о возможности построить завод комплектующих в регионе. «Нам трудно завозить всё из Чехии, поэтому есть планы строительства завода на территории региона. Он будет поставлять детали и оборудование не только в Россию, но и в Казахстан и Белоруссию», — пояснил Ликарж.

В администрации Самарской области в ответ на запрос «Пражского Телеграфа» пояснили, что переговоры с чешской стороной продолжаются. Более подробную информацию по конкретным проектам стоит ожидать не ранее середины 2017 года.

Тимур Кашапов

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