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Больных в Республике ждут перемены

Фото: www.pattaevka.ru

В августе и сентябре нужно быть готовым к тому, что изменится сумма доплаты за лекарства по рецептам. На 332 позиции медикаментов цены вырастут, на 33, наоборот, снизятся. В среднем цена вырастет на 30 крон. Рост цен прежде всего почувствуют на себе гипертоники и аллергики. Те, кто принимает лекарства после трансплантации или по причине бесплодия, наоборот, заплатят за лекарства меньше. Эта ревизия и корректировка цен проводится систематически, чтобы изыскивать средства на дорогие лекарства. При этом страховые компании предупреждают, что для каждой группы больных останется хотя бы одно лекарство по старой цене.

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