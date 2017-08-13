Будем готовить из воздуха

Еду из воздуха получили на днях в одной из лабораторий Технологического университета Лаппеэнранты финские учёные. Для этого им понадобился особый биореактор и микробы, которым учёные «поручили» один из этапов переработки воздуха в органические соединения. Бактерии, для которых СО2 является главной пищей, всё делают сами: поглощают углекислый газ, кислород, воду из воздуха и преобразуют всё это в белки и сахара. Учёные намерены обеспечивать белком воздушно-микробного происхождения сельскохозяйственных животных, а потом уже подумать над обеспечением таким продуктом питания людей, в первую очередь в голодающих странах.

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