Cebadex экспортирует косметику в Россию

Чешский производитель специальной дермокосметики Cebadex подписал свой первый международный контракт. Теперь компания будет экспортировать свою продукцию (биоактивный крем против псориаза) в Россию, передает pressweb.cz.

Компания Cebadex будет продавать свою продукцию на российском рынке под маркой Biomed. Дистрибутором стала московская фирма «Медимпекс», которая обязалась до конца года принять товара на пять миллионов крон. «Для пробы компания выбрала партию одного из наших продуктов – CBD биоактивного крема от псориаза. Первая поставка, а это около 3,5 тыс. штук, уже отправлена», — говорит Йиржи Скалицкий, исполнительный директор Cebadex.

Российская компания «Медимпекс» располагает 50 операторами, которые активно предлагают товар потенциальным заказчикам. «Мы хотим постепенно расширять ассортимент продуктов, предлагаемых в России телепродавцами. Если все получится, то наша цель – продавать товар также в российских аптеках», — добавляет Йиржи Скалицкий.

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