Цены на жильё – рост неизбежен

Цены на жильё в Чехии стремительно растут, и уже сегодня их рост набрал самый быстрый темп в Евросоюзе. Основная причина кроется в дефиците квартир: на рынке появляется очень мало новых жилых объектов, а реального роста объёмов строительства по разным причинам не намечается.

По данным Чешского института статистики (ČSÚ), в мае было выдано разрешение на строительство лишь 336 квартир – это очень низкий показатель, и проблема касается не только девелоперов, но и всего населения. Дело в том, что в связи с дефицитом квартир их стоимость постоянно увеличивается, и, к сожалению, речь идёт не только о новой недвижимости. Квартиры в старых домах также дорожают, и в конечном счёте это влияет и на величину арендной платы.

Опережая Европу

По подсчётам компании Deloitte, средняя стоимость квадратного метра в апреле 2017 года превзошла 90.000 крон, что на целых 23% превышает показатель прошлого года. Как утверждает управляющий ЧНБ Йиржи Руснок, это самый стремительный рост во всём ЕС. Соответственно, можно считать цены завышенными и их дальнейший рост может представлять определённый риск. Чтобы предотвратить ситуацию, когда заинтересованные в покупке квартиры начнут брать ипотеку в большем объёме, ЧНБ ужесточил условия для их оформления. Таким образом, сегодня далеко не каждый может себе позволить приобрести жильё, раньше собственников было значительно больше.

«Уже в апреле 2017 года ЧНБ выпустил рекомендацию, – прокомментировали ситуацию корреспонденту ПТ в агентстве недвижимости Home Real Estate (www.homerealestate.cz), – согласно которой банкам не следует предоставлять кредит на более чем 90% стоимости недвижимости. Также регулированиям подверглись и 80–90% ипотеки, ранее ипотечные кредиты на столь крупные суммы оформляло порядка 40% банковских клиентов, однако теперь этот сегмент должен составлять не более 15% портфолио банка. Таким образом, покупатель недвижимости оказывается в не столь благоприятных условиях, в каких он был в 2016 году: теперь ему выгоднее располагать почти четвертью суммы, необходимой для покупки квартиры, а это достаточно крупная сумма».

Почти не строят

Предложение квартир на чешском рынке недвижимости снизилось на 40%, и, по мнению девелоперов, это было обусловлено как снижением выданных разрешений на строительство, так и строгой бюрократией и несовершенными законами.

В Праге могло бы проживать в 2 раза больше людей, ведь сейчас плотность населения составляет всего 2.585 человек на квадратный километр – это в 2 раза ниже, чем в Лондоне или Брюсселе, мегаполисах, известных высоким качеством жизни. Тем не менее высокая плотность населения влияет на неэкономические факторы качества жизни – такие, например, как здоровье, преступность, окружающая среда и благополучие. Поэтому вопрос о том, что было бы лучше для Праги, остаётся открытым.

«Несмотря на то что в мае было выдано максимальное количество разрешений на строительство за весь год, этот показатель по-прежнему очень низкий Чтобы предложение отвечало спросу, необходимо в 2 раза больше выданных разрешений, – утверждает исполнительный директор компании-застройщика Central Group, – Прага не только не использует доступную площадь в полной мере, но и затягивает с обновлением жилищного фонда».

Чтобы получить финальное разрешение на строительство большого жилого комплекса, требуется 5–10 лет, что ослабляет предложение новых квартир. Решить эту проблему помогло бы нововведение в законодательство, которое ограничит возможность подавать бесконечное количество апелляций – так процесс выдачи разрешения на строительство может ускориться. Это будет благотворно воздействовать на цены квартир, ведь единственное оружие против их роста – растущее предложение.

Статистика, при этом говорит, что и из имеющих жилье пражан всего 27 % удовлетворены своей квартирой/домом. По данным социального отделения Академии наук ЧР, большая часть горожан поменяла бы свое жильё в панельных многоэтажках на квартиры и дома, построенные из более качественных материалов. В Праге всего 15% населения живёт в семейных домах, остальные — в многоэтажках и других коллективных видах жилья.

Дарья Гнилобокова

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