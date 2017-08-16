«Чебурашка» в России: L-410 отправит на пенсию самолеты «Антонова»

Начальник отдела воздушного транспорта Минпромтранса Хабаровского края Антон Серебряков сообщил, что у властей есть планы по замене устаревших самолетов Ан-24 и Ан-26 на современные модели L-410 версии UVP-E20, передает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам Серебрякова, на данный момент в регионе имеются довольно серьезные осложнения связанные с транспортной доступностью удаленных территорий края. Для этого всегда использовались самолеты завода «Антонова», однако они серьезно устарели и уже не отвечают технике безопасности. Поэтому «старичков» на данном поприще должны заменить современные авиационные модели — L-410 различных версий. Производство этих самолетов чешского происхождения налажено в России.

Представитель региональной власти отметил, что в целях имеется создать целую цепочку направлений, по которой можно будет быстро и экономично передвигаться. Самолеты малой авиации, производство которых в России активно восстанавливается, способны отлично решить все транспортные проблемы. Ведь их можно использовать в качестве перевозчика пассажиров и доставщика грузов. Подобные воздушные «маршрутки» необходимы, чтобы развить транспортную инфраструктуру региона и наладить доступ населения к удаленным территориям.

Специалисты авиакомпаний отмечают, что планируют оснастить свои парки российскими Ил-114, когда они будут введены в эксплуатацию, однако на данный момент лучшей заменой продукции «Антонова» станет чешско-российский самолет L-410 в модификации NG, получивший в народе название «Чебурашка». Эти авиамодели в скором времени могут быть запущены на линии Хабаровск – Охотск напрямую, без дополнительной дозаправки, отмечает Серебряков.

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