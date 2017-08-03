Чемпионат мира по футболу: всё идет по плану

Меньше чем через год Россия впервые станет хозяйкой мундиаля: с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России сыграют 32 сборные, включая и сборную России. Как и перед каждым крупным событием, в России появляются негативные отзывы о подготовке. Но подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 идёт гладко и по плану.

На ЧМ-2018 по футболу ожидается огромное количество журналистов и болельщиков. Усиленно навязываемое мировой общественности мнение о России как о стране-неприятеле, что, как ни странно, возбудило к ней больший интерес, и люди едут не только посмотреть сам футбол, но и сравнить свои ощущения с тем, что пишут СМИ. По словам одного чилийца, приезжавшего поболеть за свою сборную на Кубке конфедераций-2017, который явился репетиционным турниром перед ЧМ-2018, не менее 20 тысяч чилийцев планируют посетить Россию в следующем году. Плюс к этому фанаты фаворитов сборных Германии, Португалии, Аргентины.

На стадионах

По данным сайта Ru2018, общий бюджет, причём в основном, государственного финансирования, на строительство или реконструкцию стадионов составляет 231,9 млрд. рублей (по разным источникам – разная информация). Самый дорогой и в связи с этим скандальный стадион «Крестовский» (или «Санкт-Петербург Арена») стоит 39,2 млрд. рублей. Научившись, на уроках Зимних олимпийских игр в Сочи, государство решило проавансировать строительство только на 50%, что больше стимулирует подрядчиков в ведении работ.

Благодаря Кубку конфедераций, который проходил этим летом, четыре стадиона уже готовы к эксплуатации – «Открытие Арена», «Казань Арена», «Санкт-Петербург Арена» и стадион «Фишт» в Сочи.

Самый большой в России стадион «Лужники», на котором будет проходить игра открытия, один из полуфиналов и финал турнира, практически готов к эксплуатации. «Строительные работы на стадионе полностью завершены, началась подготовка к чемпионату мира. Нам предстоит прокладка большого объёма инженерных коммуникаций, оптоволокна и монтаж специального медийного оборудования», – цитирует «Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы» слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Стадионы в Калининграде и в Ростове-на-Дону, по словам генерального директора Crocus Group Араса Агаларова, должны быть готовы к декабрю 2017 года. Если «Ростов Арена» почти готова, так как принимала у себя топовые команды, такие как «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико Мадрид» (ростовчане боролись в Лиге чемпионов прошлого сезона и в связи с этим требовалась соответствующая инфраструктура), то калининградский стадион только в этом году начал строительство. Идентичная ситуация и с «Мордовия Арена» в Саранске.

В Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Волгограде стадионы должны быть сданы к ноябрю текущего года.

Репетиция прошла успешно

В этом году на Кубке конфедераций была проведена реформация организации турнира, которая распространяется и на ЧМ-2018. Самой обсуждаемой темой было введение системы видеоповторов для судей. И неудивительно, благодаря этой системе было отменено много решающих голов. Система видеоповторов ещё не доведена до совершенства, но всё же это большой шаг на пути к достижению справедливости в спорте. В частности, её недостатки проявляются в отсутствии синхронизации работы полевых судей и видеоарбитров, а также праве судей решать обращаться за помощью компьютеров или нет.

Ещё одним опробованным новшеством в организации турнира была система паспорта болельщика, позволяющая идентифицировать личность каждого болельщика на стадионе, так как продажа билетов на игры была персонализированной, что также предотвращало мошенничество и спекуляцию на перепродаже билетов.

Мартин Герреро, журналист из ФИФА, так прокомментировал ПТ организацию Кубка конфедераций: «Очень понравилась система с паспортами болельщиков, я чувствовал себя в безопасности на всех стадионах (журналист посетил все матчи сборной Мексики, которые проходили в Москве, Сочи и в Казани). Очень порадовало гостеприимство российских болельщиков, работа волонтёров. Всё было на высшем уровне. Для СМИ были продуманы все детали, нам были предоставлены хорошо оборудованные места для работы, мы имели компьютеры с быстрым доступом в интернет. Я не брал с собой ноутбук, поэтому для меня это было особенно важно. А бесплатный междугородний проезд для болельщиков и журналистов добавил свои позитивные краски в общую картину проведения Кубка».

Для России Кубок конфедераций, несмотря на неудачную игру сборной, был большим праздником для всех неравнодушных к футболу. Суммарно Кубок посмотрели 628 304 болельщика, что стало третьим показателем по посещаемости данного турнира в его истории. Москва приняла много иностранных болельщиков из Чили, Германии, Австралии, Мексики и других стран, участвующих в турнире.

Турнир имел большое значение для развития туризма в стране, улучшения внешнеполитического имиджа страны и притока иностранных инвестиций в отечественный бизнес. В следующем году пройдёт ещё более крупный чемпионат, к которому ещё основательнее готовятся и ждут от него незабываемых событий и популяризации футбола в стране.

Екатерина Михайлова

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