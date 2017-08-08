Чешская Республика – один из лидеров поставок фруктовых концентратов в Россию

Несмотря на сохраняющиеся ограничения на экспорт некоторых видов аграрной и продовольственной продукции в РФ Чехии удается сотрудничать с ней в этой сфере. Недавно в офисе агентства CzechTrade был подписан контракт о поставках чешского сырья для производства фруктовых напитков. Стоимость поставки превышает 5 млн евро.

Контракт подписала российская дочерняя компания чешской фирмы Severofrukt и крупный российский дистрибуторов. Однако это не первый и не единственный заказчик в России. Таким образом, можно констатировать, что в этом году в России резко увеличится доля соков, прежде всего яблочного, вишневого и грушевого, произведенных из чешского сырья.

Илья Мещеряков, владелец компании-представителя отметил: «Ситуация на российском рынке продовольствия по-прежнему сложная, и нужно быть к этому готовыми и действовать гибко. Если вы учитываете все риски и проблемы, вы обладаете необходимой информацией и советами, есть все шансы на успех. Мы воспользовались возможностью проконсультироваться с CzechTrade по ряду проблем, с которыми сталкиваемся на российском рынке, и воспользовались организационной поддержкой CzechTrade на наших переговорах с российскими партнерами. Я высоко ценю то, что в Москве эффективно работает чешский аграрный дипломат, к которому можно обратиться с особенными запросами, в том числе в важной для нас сфере ветеринарных и фитонорм и ограничений».

Объем сырья, указанный в контракте, соответствует 3% от годового объема в Россию. По словам российского дистрибутора, ежемесячные объемы экспорта в РФ достигают примерно 7400 т сырья. Таким образом, Чешская Республика стала одним из лидеров поставок фруктовых концентратов в Россию.

По материалам Посольства ЧР в Москве и зарубежного офиса CzechTrade в Москве.

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