Чешская Республика с успехом заявила о себе на московском авиасалоне «МАКС 2017» в Москве

Во второй половине июля на московском авиасалоне «МАКС» при поддержке Министерства промышленности и торговли ЧР и Посольства ЧР в Москве целый ряд чешских компании, работающих в области авиационной промышленности, с успехом представил свою продукцию как в рамках совместной экспозиции Чешской Республики, так и на самостоятельных стендах, в том числе и в форме демонстрации авиационной техники собственного производства.

С 18 по 23 июля 2017 года в Москве состоялся проводящийся каждые два года авиакосмический салон «МАКС 2017». В официальной экспозиции Чешской Республики при поддержке Министерства промышленности и торговли приняло участие 10 компаний: Aircraft Industries, Mesit AeroTrade, Mesit AeroSpace, GE Aviation Czech, Jihostroj, První brněnská strojírna Velká Bíteš (Первый брненский машиностроительный завод Велка Битеш), ALTA, Moravian Aerospace Cluster, ATG и UNIS. Чешская официальная экспозиция была организована при содействии Ассоциации авиапроизводителей ЧР, а также при поддержке и при участии правительственных агентств CzechInvest и CzechTrade.

Помимо совместной экспозиции вышеперечисленных компаний некоторые другие чешские фирмы, такие как, например, LOM Praha или EnerSys, представляли свою продукцию на самостоятельных стендах. Чешские компании, представленные на авиасалоне, поддержал также Посол ЧР в РФ Владимир Ремек, который, помимо прочего, провел переговоры с отдельными компаниями о возможностях дальнейшего сотрудничества при продвижении чешской продукции на российском рынке. Господин посол также выступил на пресс-конференции, а Посольство ЧР в РФ организовало на своей территории торжественный вечер для чешских экспонентов и их российских партнеров.

Интерес к сотрудничеству на российском рынке проявили такие компании, как, например, GE Aviation Czech и Aircraft Industries. Компания GE Aviation Czech заинтересована в дальнейшем продвижении на росийском рынке своих двигателей и технологий, причем не только в рамках совместного проекта с Aircraft Industries – самолетов L410 и L410 NG, но и самостоятельно, например, в сегменте самолетов для автоматического распыления. Aircraft Industries в ходе авиасалона удалось заключить контракт на поставку двух самолетов L410 для авиакомпании SiLA из Магадана. Еще два самолета могут быть поставлены в Архангельскую область уже осенью этого года.

Авиакосмический салон МАКС проводится в Москве каждые два года. Однако по сравнению с прошлыми годами количество западных участников авиасалона значительно снизилось, и в целом авиасалон производил более скромное впечатление. Согласно сведениям из общедоступных источников было заключено лишь минимальное количество релевантных международных соглашений или контрактов. Таким образом, на авиасалоне заключались, прежде всего, внутрироссийские контракты.

По материалам Посольства ЧР в Москве.

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