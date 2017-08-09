Чешские депутаты обсуждают перенос срока выборов в высший законодательный орган на весну

Депутаты парламента ЧР в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 20 и 21 октября, готовятся предложить своим преемникам тему для обсуждения. Уже сейчас активно обсуждается перенос срока выборов в высший законодательный орган на весну. В этом вопросе у депутатов наметилось определённое единодушие. Они считают, что весенние выборы дадут возможность новому созыву формировать бюджет страны на следующий год. После осенних выборов он достается депутатам в наследство от предшественников. Ещё одно новшество для обсуждения – это точная дата выборов (до последнего момента её устанавливал президент страны) и проведение выборов за один день.

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