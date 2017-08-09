Чешские родители должны своим детям миллиарды

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Европейский департамент статистики отметил, что Чехия входит в число стран с наименьшим количеством детей, живущих в бедных семьях. Тем не менее больше 178 тысяч чешских детей живут в семье с одним родителем. Около 30 тыс. детей не получают от второго родителя алиментов. По данным Ассоциации неполных семей, общая сумма не выплаченных алиментов в Чехии составляет примерно 10 млрд крон. В Министерстве труда и социальных дел существует программа бесплатных обедов для детей из бедных и неполных семей. В 201/2018 учебном году она должна охватить около 10 тысяч малышей и школьников в возрасте от 3 до 15 лет.
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