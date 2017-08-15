Чешский монетный двор отчеканил платиновую монету из серии «Обьекты всемирного наследия ЮНЕСКО»

Новая нумизматическая серия Чешского монетного двора, посвящённая объектам всемирного наследия ЮНЕСКО, пополнилась новой монетой с изображением Ледницко-Валтицкого дворцового комплекса. Её номинальная стоимость составляет 50 новозеландских долларов.

Отличительной чертой данной серии ЧМД, состоящей из 12 монет, стало использование платины, из которой чеканятся все монеты. На первой был запечатлён исторический центр города Чешский Крумлов, внесённый в список ЮНЕСКО в 1992 году, а на второй, выпущенной в августе, изображены Леднице и Валтице.

Ледницко-Валтицкий комплекс является на сегодняшний день одним из самых крупных искусственно созданных шедевров ландшафтного искусства во всём мире. Он занимает площадь почти 283 кв. км и находится в 50 км южнее города Брно. В него входят два величественных дворца – Ледницкий и Валтицкий, которые были возведены в различных архитектурных стилях – ренессанса и барокко – и разделены между собой 7-километровой зоной, проходящей через живописные луга и леса Моравии.

Помимо двух замков, комплекс включает в себя другие памятники архитектуры – павильоны, храмы, искусственные пещеры. 10 гектаров занимает французский сад в стиле барокко, а остальное – английский парк, плавно переходящий в свободные пейзажи, который был создан по инициативе владельцев замков из рода Лихтенштейнов. Красота и самобытность комплекса послужили причиной тому, что в 1996 году он был причислен международной организацией ЮНЕСКО к шедеврам мировой культуры и заслужил почётное название «самого прекрасного сада Европы».

Именно самые известные парковые здания – 60-метровый минарет с расположенной на нём смотровой площадкой, колоннада Райстна, Охотничий замок и храм «Три грации» – были размещены на реверсе новой монеты по инициативе её создателя – художницы Ленки Небеской. В композицию также удачно вписана готическая арка из часовни Святого Губерта, а также название замкового комплекса.

На аверсе монеты, общем для всей серии, размещён коллаж, состоящий из архитектурных элементов чешских объектов, внесённых в список ЮНЕСКО, название небольшого государства Ниуэ в Тихом океане, лицензией которого пользуется Чешский монетный двор для чеканки памятных монет, изображение королевы Великобритании Елизаветы II, год выпуска и номинальная стоимость монеты в 50 долларов Новой Зеландии.

Стоит отметить, что монеты новой серии чеканятся крайне малым тиражом – всего 100 экземпляров. Планируется, что в ближайшее время выйдет ещё 10 монет, посвящённых другим объектам всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенным на территории Чехии. Коллекционеры смогут приобрести их по отдельности или в подарочном наборе, который включит в себя все 12 платиновых монет. Цена монеты – 44 950 крон.

Экспертное мнение

Как рассказал ПТ специалист по маркетингу Чешского монетного двора Антонин Гуйер, в Чехии всегда существует огромный интерес к подобной продукции. «Немалое значение здесь имеет и авторская работа. Медальеры и чеканщики, с которыми мы сотрудничаем, – специалисты очень высокого уровня, как и сотрудники ЧМД, имеющие многолетний опыт в этой области. Важную роль играет и правильный выбор веса, драгоценного металла, его проба», – уточнил Гуйер.

«Для тех, кто желает надёжно инвестировать средства, стоит обратить внимание и на коллекционные монеты. Они имеют двойную ценность, благодаря чему обеспечивают лучшую сохранность средств. Посмотрите, например, на золотую монету с Карлом Четвёртым. Если бы клиент покупал тот же вес в граммах, но в слитке, он бы получил сегодня около 50 тыс. крон, а за монету – в два раза больше. Так оценивается коллекционная ценность», – объясняет Камил Креста, менеджер Чешского монетного двора.

Отметим, что для покупки золотых монет или слитков достаточно иметь доступ к интернету. На официальном сайте Чешского монетного двора (ceskamincovna.cz) для оформления заказа даже не потребуется проходить процедуры регистрации. Изделия стоимостью до 30 тыс. крон оплачиваются с помощью кредитной карты или посредством банковского перевода. При этом цена покупки остаётся такой, какой она была в день заказа. Инвестиционное золото можно приобрести и в центре продаж ЧМД.

Напомним, что Чешский монетный двор, который находится в городе Яблонце-над-Нисой, известен своими многолетними традициями чеканки монет. С 1994 года на территории ЧМД производятся все серебряные и золотые монеты современной Чешской Республики, а с 1996 года здесь изготавливаются все монеты, находящиеся в обороте Чешского национального банка. Чешский монетный двор также занимается чеканкой персональных монет и золотых слитков.

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