Чешское программное обеспечение свяжет украинскую энергетику с Европой

Чешская компания Unicorn Systems создала для Украины программное обеспечение для трансграничной торговли электроэнергией, что облегчит ей выход на европейский рынок электроэнергии, передает ihned.cz.

Unicorn Systems создала для украинского оператора энергосетей «Укрэнерго» систему, которая позволяет проводить ежедневные торги электроэнергией. Прежде они были невозможны, потому что поставщики выбирались вручную, согласно предложениям, поступавшим в конвертах. Эта система была не только медленной и непрозначной, но и позволяла проводить торги на покупку и продажу электроэнергии только раз в месяц или год.

Новая система для Украины тестировалась с мая, и компания «Укрэнерго» официально запустила ее 8 августа. «Уже во время тестового использования количество участников системы, которые покупали или продавали, увеличилось на 30%», — заявил Всеволод Ковальчук, директор Укрэнерго.

В будущем Украина планирует больше экспортировать электроэнергии в Европу, а кроме того хочет снизить свою зависимость от российских сетей передач, и чешская система в этом ей поможет.

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