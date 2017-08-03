Чехия подготовлена к шокам

Чехия заняла 25 место из 136 стран мира по Индексу готовности к переменам. Индекс рассчитывается ежегодно консалтинговой компанией KPMG , выявляет, как страна подготовлена к возможным глобальным изменениям, таким как повышенная миграция, старение населения и другие шоковые ситуации. Список возглавили Швейцария, Швеция и ОАЭ. В сравнении с прошлым годом Чехия поднялась на три позиции благодаря развитой системе здравоохранения, экономической открытости и уравновешенному росту экономики. Правда, в пищевой и энергетической безопасности, в области демографического развития и предпринимательства надо бы подтянуться.

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