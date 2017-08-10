Чехия теряет шанс стать в ближайшие годы значимым энергетическим перекрестком

Несмотря на то, что чешские компании не инвестируют в проект «Северный поток-2», против которого направлены санкции, Чехия теряет шанс стать в ближайшие годы значимым энергетическим перекрестком, через который российский газ поставлялся бы не только с востока на запад, но и, прежде всего, с севера на юг. На этом могла бы хорошо заработать компания Net4Gas, обладающая монополией на переправку газа в Чехии, поскольку транзитные сборы исчислялись бы несколькими миллиардами долларов. Государство получило бы 12% от них.

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